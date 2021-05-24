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Avrupa seyahatin 3 koşulunu belirledi Turizmci Recep Yavuz: "Talebin artması ile 1 milyon 600 bin yatak kapasiteli Türkiye'ye ihtiyaç duyulacak"

İHA

Avrupa seyahatin 3 koşulunu belirledi Turizmci Recep Yavuz: "Talebin artması ile 1 milyon 600 bin yatak kapasiteli Türkiye'ye ihtiyaç duyulacak"

Avrupa, seyahat etmek isteyen vatandaşlarına sağlık koşullarını riske atmadan 3 koşul sundu. 3 koşuldan herhangi birini yerine getirenler, sorunsuz bir şekilde seyahat edebilecek. Konu ile ilgili konuşan turizmci Recep Yavuz, “Birçok ülke bu artık durdurulamaz talebe sağlık koşullarını riske atmadan çözüm aramayı sürdürürken, Avrupa belirttiği üç koşuldan birini yetirenlerin sorunsuz seyahat edebileceğini duyurdu” dedi. Yavuz, ayrıca önümüzdeki aylarda Avrupa'dan Akdeniz'e yoğun bir turist akımının olacağını, Türkiye'nin bu pastadan talebin artması ile önemli bir pay alabileceğini belirtti.
Turizm sektörü pandemi ile birlikte girdiği zararı telefi etmeye çalışıyor. Sıcak hava, uzun süredir evlerde bunalan insanların tatil isteklerinin artmasına sebep oldu. Ülkeler de bu durum karşısında yurt dışına gitmek isteyen vatandaşlarının sağlık koşullarını riske atmadan çözüm üretmeye çalışıyor. Avrupa, yurt dışına seyahat etmek isteyenlere ise sunduğu 3 koşuldan birini yerine getirmeleri şartı ile sorunsuz seyahat müjdesini verdi.

“1.5 yılın oluşturduğu hasar telafi edilmek isteniyor”
Koronanın sektöre verdiği zararın telafi edilmek istendiğini söyleyen turizmci Recep Yavuz, “Mayıs başından beri hareketlenen turizm sektörü en azından önümüzdeki 45 ayı değerlendirmek ve 1,5 yılın oluşturduğu hasarı telafi etmek istiyor. Zira korona virüsün en çok zarar verdiği sektörlerin başında hiç şüphesiz turizm geliyor. Sıcaklıkların artması, aşılanmanın hızlanması ve vakaların azalması insanların gözünü başka diyarlara çevirmesine ışık yakıyor. Kolay değil geçtiğimiz yıl 1 milyarın üzerinde insanın seyahati korona sürecinde engellendi” dedi.

“3 koşuldan birini yerine getirene sorunsuz seyahat”
Sunulan 3 koşul hakkında bilgi veren Recep Yavuz, “Birçok ülke bu artık durdurulamaz talebe sağlık koşullarını riske atmadan çözüm aramayı sürdürürken, Avrupa belirttiği üç koşuldan birini yetirenlerin sorunsuz seyahat edebileceğini duyurdu. Birinci olarak hastalığı geçirmiş ve iyileşmiş olmak, hastalığın üzerinden en 28 gün geçmiş olmak ve ve 6 ayı aşmamak. İkinci olarak, her iki aşıyı yaptırmış olmak, ikinci aşının üzerinden 14 gün geçmesi koşulu ile. Üçüncüsü ise seyahatten kısa bir süre önce negatif PCR testi almış olmak, gidilecek ülkeye göre seyahatten 48 ya da 72 saat önce test yapılması şartı ile” diye konuştu.

“En azından Avrupa içinde seyahati mümkün kılıyor”
3 koşulun en azından Avrupa içerisinde seyahati mümkün kıldığını belirten Yavuz, “Bu üç ihtimal aynı derecede değerlendiriliyor ve bunlardan birine sahip olmak, en azından Avrupa içinde seyahati mümkün kılıyor. Böylelikle Avrupa Birliğinin mart ayında öne sürdüğü ve benim o haliyle başından beri karşı çıktığım Aşı Pasaportu düşüncesi daha insani bir hal alarak, hastalık riski taşımayan herkese aynı hakları veriyor” şeklinde konuştu.

“1 milyon 600 bin yatak kapasiteli Türkiye'ye ihtiyaç duyulacak”
Ancak talebin artması ile Türkiye’ye ihtiyacın olacağını söyleyen Yavuz, “Önümüzdeki aylarda Avrupa'dan Akdeniz ülkelerine yoğun bir turist akını gerçekleşecek. 100200 milyon arası insan yaz bitmeden özlediği denize, güneşe koşacak. Bugünlerde Portekiz, İspanya ve Yunanistan gündemde. Ancak talebin artması ile 1 milyon 600 bin yatak kapasiteli Türkiye'ye ihtiyaç duyulacak ve Türkiye bu potansiyelden önemli bir pay alacak. Bu bağlamda bir an önce bu üç koşuldan birini yerine getirmiş olan turistlerin ülkemize önkoşulsuz gelebileceğini duyurarak, şu anda yapılan tatil planlamalarına bir ışık tutmuş ve Türkiye alternatifi olmadığını düşünerek başka ülkelere yönelen turistlere gönüllerindeki ülkeye gidebilmeleri için yardımcı olmuş oluruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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