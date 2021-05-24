Gagasına misina dolanan martıyı balıkçılar kurtardı

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Mahir ÇEVİREN/FİNİKE (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Finike ilçesinde gagasına misina ve balıkçı iğnesi dolanan martıyı balıkçılar kurtardı.

Finike Liman içi bölgesinde teknelerin arasında, balıkçılar tarafından bitkin halde martı bulundu. Balıkçılar, martının gagasına misina ve balık oltası dolandığını fark etti. Hayvanın gagasındaki misina ve oltayı çıkaran balıkçılar ardından martıyı balıkla besledi. Balıkçılar, "Kuzum, yavrum benim. Acıkmış bu" diyerek martıyı doğal yaşamına saldılar. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Finike Mahir ÇEVİREN

2021-05-24 16:53:56



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