Alanya'da orman yangını (2)

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SÖNDÜRÜLDÜ

Antalya'nın Alanya ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, bölgeye sevk edilen ekiplerin uzun süren çalışmalarının ardından söndürüldü. Yangına 35 kişilik personel, 6 arazöz ve 2 su tankeri müdahale edilirken, şiddetli rüzgar nedeniyle havadan çalışma yapılamadı. Yangında 25 dönüm alan zarar görürken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2021-05-24 17:12:28



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