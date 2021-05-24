Alanya’da orman yangını kontrol altına alındı Altı saat süren yangında yaklaşık 30 dönüm çam ormanı zarar gördü

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Antalya’nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda sabah başlayan yangın, ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor. Yangında yaklaşık 30 dönümlük orman arazisi zarar gördü.

Alanya’nın Çökele Yaylası’ndaki ormanlık alanda sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 6 arazöz, 3 su tankı, 2 müdahale aracı ve çok sayıda ekip sevk edildi. Alevler, ekiplerin yaklaşık 6 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yaklaşık 30 dönümlük alanda çam ağaçlarının yandığı bölgede ekipler, soğutma çalışması başlattı. Soğutma çalışmalarının yarına kadar sürdürüleceği öğrenildi.

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