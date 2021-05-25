Karpuz ve muz aynı serada



Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, bir tarafta muzların büyüdüğü serada aynı anda yetiştirilen karpuzlar, toplanarak, hale götürülüyor. Üretici Hasan Göktaş, serasını görenlerin şaşırdığını belirterek, 2 ürünün de aynı anda yetiştirilebileceğini gösterdiğini söyledi.

Manavgat ilçesinde açık alanda ve örtü altında yaklaşık 15 bin dekar alana karpuz ekimi yapıldı. Geçen haftalarda kesimi yapılmaya başlanan karpuzlar, Türkiye'nin her yerine gönderildiği gibi yurt dışına da ihraç ediliyor. Üreticiler, karpuzun hal satış fiyatının kilogramı 2 ile 2,7 lira arasında değiştiğini belirterek, fide, tohum, enerji ve gübre gibi maliyetlerin yüksek olduğunu söyledi. Manavgat'ta muz serasına ekilen karpuzlar ise görenleri şaşırtıyor. Bir tarafta muzların büyüdüğü serada aynı anda yetiştirilen karpuzlar toplanıp, satılması için hale götürülüyor.

'ARA VERMEDEN ÜRETİME DEVAM ETTİK'

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, ilçede 420 bin dekar tarım alanı olduğunu ve bunun 15 bin dekarında örtü altı ve açık alan olmak üzere karpuz üretimi yapıldığını söyledi. Çiftçi ve üreticinin çalışmaya ve üretmeye gayret gösterdiğini belirten Metin, "Hiç ara vermeden üretime devam ettik. Üreticilerimiz ülkemizin ihtiyacını karşılamaya gayret gösteriyor. Karpuz üreticisinin en büyük sorunu girdi maliyetleri. Mazot, gübre, elektrik, sulama ücretleri, ilaç hepsi maliyet. Maliyetlerimiz yüksek, geçen yıllarda karpuz fiyatı maliyetinden aşağı düştü. Üreticimiz 60-70 kuruşa mal ettiği karpuzu 25-30 kuruşa satmaya çalıştı ama satamadı. Bizim bu fiyat dengesizliklerinden kurtulmamız gerekiyor" diye konuştu.

'GÖREN ŞAŞIRIYOR'

Üretici Hasan Göktaş'ın serasında ektiği karpuzlar ise görenleri şaşırtıyor. Rasim Metin, "Bu seradaki üretici arkadaşımız muz serasına karpuz ekmiş. Muzlar küçük olduğu için buraya karpuz ekilmiş ama muzlar büyüyünce bu olmaz. Şu anda iki ürünü aynı anda yetiştiriyor" dedi.

Hasan Göktaş ise 2 ürünün de aynı anda yetiştirilebileceğini gösterdiğini söyleyerek, "Muz bahçesine karpuzu sadece ilk yıl için ektik. Hem muzlarımız küçüktü hem bazı giderlerimizi karşılamak istedik. Bundan sonra muzlar büyüyeceği için karpuz burada olmaz" diye konuştu.

Karpuzun haldeki satış fiyatının 2 ile 2,7 lira arasında değiştiğini belirten Göktaş, kalitesine göre değiştiğini kaydetti.

11 dekarlık serayla birlikte açık alanda ekim yaptıklarını söyleyen Göktaş, "250 dekarlık bir tarlaya da karpuz ekimi yaptık. Şubat ayının 25'inden mayıs ayının onuna kadar bölüm bölüm dikim yaptık. Buraya ve seraya aynı gün diktiğimiz ürünler var. Seradaki ürünleri bugün toplarken, açık alandaki ürünü haziranın 5'inde toplayacağız" dedi.

Hasan Göktaş, Adana'da karpuzun toplanma zamanının geldiğini, ilerleyen günlerde karpuz fiyatlarının düşeceğini de söyledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-05-25 11:53:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.