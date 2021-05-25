Halk Masa, başvuruların yüzde 88’ini sonuçlandırdı

Konyaaltı Belediyesi’nin vatandaşların talep ve şikayetlerine kısa sürede çözüm bulması amacıyla hayata geçirdiği ‘Halk Masa’, 2 aylık sürede başvuruların yüzde 88’ini sonuçlandırdı.

Konyaaltı Belediyesi, ilçede yaşayanların belediye ile ilişkilerini güçlendirmek amacıyla 18 Mart’ta Halk Masa projesini hayata geçirdi. Her vatandaşın talep, öneri ve şikayetlerini kısa sürede çözüme ulaştırmak için kurulan Halk Masa’nın 2 aylık verileri ortaya çıktı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Halk Masa’nın çözüm noktasında belediyeye hız kazandırdığını söyledi. Uygulamayı kendi şahsi telefonuna da yüklediğini ve talepleri takip ettiğini belirten Esen, uygulamanın sorunları takip edilmesi açısından kolaylık sağladığını aktardı.



4 bin 810 başvuru çözüme kavuşturuldu

Halk Masa üzerinden belediyeye 2 aylık sürede toplam 5 bin 362 başvuru yapıldığını dile getiren Başkan Esen, “Başvuruların 4 bin 810 başvuru çözüme kavuşturulmuştur. Başvuruların 552 tanesi devam ediyor. Bekleyen başvuruların önemli bölümünü yapısal işlerden oluşuyor Tüm başvuruların yüzde 88.25 ini sonuçlandırdık. Taleplerin yüzde 64.4’ü telefon, yüzde 21.18’i whatsapp, yüzde 8.53’ü online websitemiz üzerinden başvuru formu, yüzde 3.04’ü email, yüzde 2.84’ü sosyal medya hesaplarından geldi” dedi



En fazla talep temizlik işlerine

En fazla talebin sırasıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Fen işleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü’ne geldiğini aktaran Esen, “Gelen talep ve şikayetler arasında en fazla yardım ve ramazan paketi desteği, sokak hayvanları hakkında şikayetler, Zabıta Müdürlüğü’ne gelen şikayet ve geri dönüşüm ekipmanları hakkında talepler yer aldı” diye konuştu.

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