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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devrilen motosiklette bulunan kadın yolcu yaralandı

İHA

Devrilen motosiklette bulunan kadın yolcu yaralandı

Antalya'da motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklette yolcu olarak bulunan kadın yaralandı.
Kaza Manavgat ilçesi Ulukapı mahallesi Sakallar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sakallar istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Ramazan Şenol’un kullandığı 07 LSU 43 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek sürüklendi. Kazayı motosiklet sürücüsü Ramazan Şenol yara almadan atlatırken, motosiklette yolcu olarak bulunan Müşerref Şenol yaralandı. Yaralanan Müşerref Şenol, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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