Ahmet Boztaş’ın hayatını kaybetmesinin ardından boşalan Manavgat OSB Başkanlığı’na Ali Cinkaya seçildi.

Manavgat Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Cinkaya oldu. Manavgat OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş’ın korona virüs nedeniyle 4 Mayıs tarihinde hayatını kaybetmesinin ardından yasa gereği seçime gidildi. MATSO Toplantı Salonunda tek aday ile gidilen seçimde yönetim kurulu üyelerinin tamamının oyu ile Manavgat OSB Yönetim Kurulu Başkanlığına Ali Cinkaya Başkan vekilliğine ise Mustafa Yazan seçildi. Seçimde MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör’de hazır bulundu.



Manavgat OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Cinkaya, seçimin hayırlı olmasını diledi. Merhum Başkan Ahmet Boztaş'ın yolunda ilerleyerek kaldığı yerden Manavgat OSB ile ilgili çalışmaları yürüteceklerini kaydeden Cinkaya, “Merhum Başkanımız Ahmet Boztaş, OSB’nin şehrimizde kurulmasını için çok büyük çabalar gösterdi. Merhum başkanımızın bıraktığı bayrağı kaldığı yerden azimle çalışarak aynı şekilde Manavgat OSB Müteşebbis Heyet Başkanımız ve Manavgat Kaymakamız Dr. Mustafa Yiğit Başkanlığında yönetim ve müteşebbis heyet olarak aynı azimle sürdüreceğiz. 2020 yılı sonunda kurulan OSB’de önümüzdeki süreçte Maliye Hazinesi OSB arazisinin devri gerçekleşecek. Ardından planlamalar yapılarak Manavgat OSB’yi hızlı bir şekilde hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.

Manavgat’ta OSB ‘nin hayata geçmesi ile şehrin ekonomisinin çeşitleneceğini vurgulayan Cinkaya, Manavgat ekonomisinin OSB ile güçleneceğini belirtti.

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