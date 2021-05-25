Yavru kargayı kurtarmak isterken kargaların saldırısına uğradı



Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da denizdeki yavru kargaya yardım etmek isteyen Kürşat Sir, kargaların saldırısına uğradı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Konyaaltı Sahili'nde dün saat 16.00 sıralarında ailesiyle birlikte sahile giden Kürşat Sir, denizde yüzerken açıklarda su yüzeyinde bir kuş gördü. Sir, martı sanıp yüzerek yanına gittiği kuşun yavru karga olduğunu fark etti. Yavruyu eline alan Kürşat Sir, birkaç karganın saldırısına uğradı. Ancak Kürşat Sir, yine de yavru kargayı sahile çıkarmayı başardı. O anlar sahildekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Başından aldığı darbelerle yaralandığını söyleyen Kürşat Sir, "Korktuğunu gözlerinden anladım. Onu kurtarmaya çalıştım. Ama nereden geldiklerini anlamadığım kargalar bana saldırmaya başladı. Kargalardan kurtulmak için zaman zaman denize daldım. Saldırıya rağmen yavru kargayı orada bırakmadım ve sahile çıkardım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-05-25 14:23:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.