Denizdeki yavru kargaya yardım edeyim derken, yetişkin kargaların saldırısına uğradı Kıyıya çıktığında da saldırılara maruz kalan adam, başından yaralandı, ‘olsun yine de değdi’ dedi Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, günün en çok izlenen videoları arasına girdi

Antalya'da denizde yüzerken denk geldiği yavru kargaya yardım etmek isteyen vatandaş, yetişkin kargaların saldırısına uğradı. Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansırken, kıyıya çıktığında dahi saldırıya maruz kalıp başından yaralanan vatandaş başını göstererek ‘olsun yine de değdi’ dedi.

İzleyenleri güldüren olay, dün saat 16.00 sıralarında Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Denize girmek için ailesiyle birlikte sahile gelen Kürşat Sir, denizde yavru bir kargayı görünce yardım etmek istedi. Yavruyu eline alan Sir, bölgeye yakın olan yetişkin kargaların bir anda saldırısına uğradı. Neye uğradığını şaşıran talihsiz adam, kıyıya çıkarak saldırıdan kurtulmak istedi ancak kargaların saldırısı burada da devam etti. O anları kaydeden Sir’in yakınları ise bir yandan kaydı sürdürdü, bir yandan da gülme krizine girdi. Başından hafif yaralanan Sir, ‘olsun yine de değdi’ diyerek başını kameraya gösterdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, günün en çok izlenen videoları arasına girdi.

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