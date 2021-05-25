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Alanya Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi inşaatında sona gelindi

İHA

Alanya Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi inşaatında sona gelindi

Alanya Belediyesi Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi inşaatı hızla yükselmeye devam ediyor. 1 Nisan 2021 tarihinde temeli atılan kreşin inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Yücel, “Bölgemizin en kapsamlı çocuk kreşi olacak, yılsonu hizmete girecek” dedi.
Alanya Belediyesi kentin ve bölgenin sorunlarını doğru analiz ederek, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çözüm odaklı projeler üretiyor. Oba Mahallesi’nde temelini atılan Alanya Belediyesi Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi Projesi’nin inşaatı hızla devam ediyor. 1 Nisan tarihinde temeli atılan projenin kaba inşaatı yüzde 80 oranında tamamlandı.
“Sosyal belediyeciliğin gereklerini yerine getiriyoruz”
İlgili başkan yardımcıları, birim amirleri ve proje ekibiyle kreş inşaatında incelemelerde bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Sosyal belediyecilik anlayışıyla eğitim ve sağlık alanında yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bir eğitim yuvası olan Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşimizin de kaba inşattı neredeyse bitti. Hızlı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. 16 derslik, oyun salonları, uyku odaları, yemekhanesi, kütüphanesi, sinema salonu olan 200 çocuk kapasiteli tesisimiz kısa sürede hizmete girecek. Bölgemizin en kapsamlı çocuk kreşi olmaya aday bir yapı olacak. Bu yılsonuna kadar projemizi hizmete açmayı hedefliyoruz” dedi.

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