ALKÜ’lü akademisyene emeklilik töreni

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Kök için düzenlenen emeklilik töreninde duygu dolu anlar yaşandı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Kök için emeklilik töreni düzenlendi. Törene, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Cem Şaktanlı ve fakültenin akademisyenleri katıldı.

Programda konuşan ALKÜ Rektörü Kalan, “Hocam, akademide veda yoktur. Biz bir virgül koyup çalışmaya devam edeceğiz. Mehmet hocamızın Alanyalı olması hasebi ile de her daim üniversitemizin en büyük destekçilerinden bir tanesi olacağına inanıyorum. Alanya’da bir marka değeri olan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi hepimiz için çok kıymetli olmakla birlikte Mehmet hocamız için hepimizden daha kıymetlidir. Ümit ediyorum 40 yılımı tamamladığımda inşallah ben de sizler gibi güzel anılar biriktiririm. Ülkemize ve Üniversitemize verdiğiniz hizmetlerden dolayı değerli hocamıza teşekkür ederim” diye konuştu.

Müzik dinletisiyle başlayan etkinlikten sonra Prof. Dr. Mehmet Kök sahneye davet edilerek veda konuşması gerçekleştirdi. Hayatı boyunca hiçbir öğrencisi ve amiriyle sorun yaşamadığını ifade eden Profesör Kök, salonda bulunan meslektaşlarına tavsiyelerde bulundu. Kök, “Binlerce öğrencimin dersine girdim. Onlara duruşumla, davranışımla, sözlerimle iyi bir öğretmen olabilmeleri için elimden gelen gayreti gösterdim. İlk derse girdiğim heyecan ve sorumluluğumu son derse kadar sürdürdüm. Kıymetli meslektaşlarım, yetiştireceğiniz öğrencileri hep kendi çocuklarınız gibi görün” dedi. Konuşmasını devamında Kök, “Üniversitemizin güçlü bir yönetimi olduğunu ve alınan kararlarla birlikte ileride çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından Prof. Dr. Ekrem Kalan, Prof. Dr. Mehmet Kök’e plaket takdim etti.

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