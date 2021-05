Miran: “İstikrar ve itibar yeniden zirvede”

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, 2021 sendika üye sayımlarına göre istikrar ve itibarın zirvedeki adının değişmediğini, 10 bin 54 üye sayısı ile yetkili sendika unvanını sürdürdüklerini belirterek, “Etkimizi bir kez daha yetki ile taçlandırdık” dedi.

Memur Sen Konfederasyonuna bağlı Eğitim Bir Sen, Türkiye genelinde yetkili sendika olma unvanını korurken, Antalya Şubesi de 2021 sendika mutabakat sonuçlarına göre 10 bin 54 üye sayısı ile yetkili sendika olma başarısını gösterdi. Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, her yılın 15 Mayıs’ında yapılan sayımlarda istikrar ve itibarın yine yeniden zirvede yer aldığını kaydetti. Miran, “Kurucu Genel Başkanımız merhum Mehmet Akif İnan ve dava arkadaşlarının bir masa ve birkaç sandalye ile çıktığı yolda bugün sadece Antalya ilinde değil tüm Türkiye'de yetkili sendika olmuşsak bunu her zaman daha fazla çalışmamıza borçluyuz” dedi.

"Pandemi şartlarına rağmen gelen başarı"

Miran sözlerini şöyle sürdürdü: “Güvenle verilen yetki ancak başarıyla sürdürülebilir. Bir yılı aşkın süredir pandemin getirdiği bütün olumsuz şartlara rağmen her zaman eğitim çalışmalarımızın ve üyelerimizin yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bizim bugünkü gücümüz haklılığın, güvenin, emin olmanın gücüdür. İlmek ilmek, nakış nakış sevgiyi ve emeği paylaştığımız, birlikte alın teri dökerek bu büyük başarıda ortak pay sahibi olduğumuz tüm eğitim çalışanlarına teşekkür ediyorum. Yeni ufuklardan yeni umutlara doğru yolculuğumuz desteğiniz ve güveninizle devam ediyor. Etkimizi bir kez daha yetki ile taçlandırdık. Başarıda payı olan Yönetim Kurulumuz, İlçe Yönetimlerimiz, Kadınlar Komisyonumuz, sendikamızın temel taşı 10054 koca yürekli üyemiz, iyi ki varsınız. Emek, ömür ve gönül verenlere yürekten teşekkürler.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.