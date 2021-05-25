Başkan Yücel satranç turnuvasında öğrencilerle bir araya geldi

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Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Milli Eğitim Bakanlığı’nın başlattığı ‘1000 Okul Projesi Satranç Meslek Liselilerimizle Buluşuyor Turnuvası’nın Alanya ayağında açılış hamlesini İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ile birlikte yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen ‘1000 Okul ProjesiSatranç Meslek Liselilerimizle Buluşuyor Turnuvası’ başladı. Alanya ayağı Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleşen projenin açılışına katılan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ile birlikte turnuvanın açılış hamlesini gerçekleştirdi. Başkan Yücel, 25 Mayıs1 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek turnuvaya katılan öğrencilerle yakından ilgilenip, başarılar diledi.

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