Kaybolan Ukraynalı dağcının son kareleri ortaya çıktı 1715 metre yükseklikteki Geyik Sivrisi Dağı’na tırmanan ve 3 haftadır kendisinden haber alınamayan Ukraynalı turistin, kaybolmadan 24 saat önce havalimanındaki kareleri ortaya çıktı

Antalya’da 1715 metre yükseklikteki Geyik Sivrisi Dağı’na tırmanan ve 3 haftadır kendisinden haber alınamayan Ukraynalı turist 42 yaşındaki Yana Kryvosheia’nın, kaybolmadan 24 saat öncesine ait Antalya Havalimanı’ndaki son kareleri ortaya çıktı.

Dağ tırmanışı için ülkesi Ukrayna’dan Antalya’ya 1 Mayıs Cumartesi günü gelen 42 yaşındaki Yana Kryvosheia’dan 3 haftadır haber alınamıyor. En son dağ tırmanışlarının yapıldığı Geyikbayırı bölgesine gelen ve burada 1715 metre yükseklikteki Geyiksivrisi Dağı’na tırmanan Kryvosheia, 2 Mayıs Pazar günü annesine “Zirvedeyim” mesajı attıktan sonra sırra kadem bastı. Telefon sinyallerinin en son 4 Mayıs Salı 14.00’da alınan kadını arama kurtarma çalışmaları Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve UMKE ekipleri tarafından yapılıyor.



Cep telefonu sinyalinin geldiği noktaya yoğunlaşıldı

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bugün de sarp kayalık arazide arama çalışmaları başladı. Bölgede İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JAK, komando ekipleri, ADAF ve UMKE ekiplerine ilaveten, Ankara’dan gelen 25 kişilik özel JAK ekibi de bugün, çalışmalara katılım sağladı. Hava kararıncaya kadar devam edecek aramalarda, dronedan da faydalanılıyor. Ekiplerin çalışmaları, Yana Kryvosheia’yı en son 4 Mayıs’ta cep telefonu sinyalinin geldiği noktada yoğunlaşmış durumda.



Son kareleri ortaya çıktı

Öte yandan Ukraynalı turistin Antalya’ya geldiği gün kaybolmadan 24 saat öncesine ait son kareleri ortaya çıktı. 1 Mayıs Cumartesi günü Antalya’ya uçakla iniş yapan Yana Kryvosheie’nin, havalimanındaki güvenlik kameralarına yansıdı. Fotoğraf karelerinde eşyaları ve sırtındaki kamp malzemeleriyle görülen Kryvosheia, 1 gün sonrası ise zirve tırmanışı yapmış, annesine ‘zirvedeyim’ dedikten sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

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