Antalya'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Endonezyalı kadın ağır yaralandı 10 sokak köpeğinin saldırdığı kadını yoldan geçen vatandaş kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Endonezyalı kadın ağır yaralandı 10 sokak köpeğinin saldırdığı kadını yoldan geçen vatandaş kurtardı

İHA

Antalya'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Endonezyalı kadın ağır yaralandı 10 sokak köpeğinin saldırdığı kadını yoldan geçen vatandaş kurtardı

Antalya’nın Aksu ilçesinde koşuya çıkan Endonezyalı genç kadın yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırına uğradı. Vücudunda diş ve pati izleri bulunan kadını yoldan geçen bir vatandaş kurtardı.
Edinilen bilgiye göre olay, bugün sabah saat 07.00 sırasında Aksu ilçesi Kundu Turizm Merkezi Tesisler Caddesi üzerinde meydana geldi. Turizm sektöründe çalışan Endonezya uyruklu K.A, sabah saatlerinde spor yapmak için evinden çıktı. Her sabah koştuğu cadde üzerine gelen K.A, ilk önce iki daha sonra ardından gelen yaklaşık 10 köpeğin saldırısına uğradı. Yaklaşık 10 dakika köpeklerle mücadele eden K.A’yı yoldan geçen bir vatandaş kurtardı. Vücudunda ısırıklar ve pati izleri oluşan genç kadın, korkuyla bayıldı. Vatandaşlar otomobille K.A’yı yakındaki özel bir hastaneye götürüldü. Ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen K.A’ya kuduz aşısı yapıldı. Yara ve dikiş izlerine pansuman yapılan kadının özelikle kalça bölümlerine sargı uygulandı. K.A’nın ayakta kalması ve yere düşmemesi nedeniyle köpeklerin saldırısını ucuz atlattığı öğrenildi.
Saldırı karşısında büyük şok yaşayan K.A, “Sabah sporuna çıktığımda iki köpek aniden üzerime geldi. Onlar ses çıkarınca arkadan da geldiler. Mücadele ettim ama gitmediler. Vücudumu ısırdılar ve tırmaladılar. Yaklaşık 10 dakika mücadele ettim, yoldan geçen bir vatandaş yardımıma koştu. Eğer yere düşseydim şuan durumum çok daha ağır olabilirdi” dedi.
K.A, köpekleri kendisine değil de bir çocuğa saldırsaydı çok kötü durumun ortaya çıkabileceğini dile getirerek, yetkililerin gerekli önlemi almasını talep etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaybolan Ukraynalı dağcının son kareleri ortaya çıktı 1715 metre yükseklikteki Geyik Sivrisi Dağı’na tırmanan ve 3 haftadır kendisinden haber alınamayan Ukraynalı turistin, kaybolmadan 24 saat önce havalimanındaki kareleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kaybolan Ukraynalı dağcının son kareleri ortaya ...
Konyaaltı sahili doldu
YEREL HABERLER Konyaaltı sahili doldu
Başkan Yücel satranç turnuvasında öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Yücel satranç turnuvasında öğrencilerle bir ...
Ukraynalı Yana en son sinyal alınan alanda aranıyor/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Ukraynalı Yana en son sinyal alınan alanda aranıyor/ ...
Miran: “İstikrar ve itibar yeniden zirvede”
YEREL HABERLER Miran: “İstikrar ve itibar yeniden zirvede”
Manavgat’ta karantina bölgesine yardımlar sürüyor
YEREL HABERLER Manavgat’ta karantina bölgesine yardımlar sürüyor
Başkan Böcek: " 13 bin çalışanımız var. Hiç kimsenin sendikasına karışmadım." Büyükşehir Meclisi Mayıs ayı toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Başkan Böcek: " 13 bin çalışanımız var. Hiç kimsenin ...
Ukraynalı Yana, telefonunun en son sinyal verdiği bölgede aranıyor
YEREL HABERLER Ukraynalı Yana, telefonunun en son sinyal verdiği ...
Yerleşik Danimarkalılar Alanya’dan memnun Başkan Yücel Danimarka Büyükelçisi Annan’ı ağırladı
YEREL HABERLER Yerleşik Danimarkalılar Alanya’dan memnun Başkan ...
Seyahatin üç formülü
YEREL HABERLER Seyahatin üç formülü
ALKÜ’lü akademisyene emeklilik töreni
YEREL HABERLER ALKÜ’lü akademisyene emeklilik töreni
Alanya Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi inşaatında sona gelindi
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi inşaatında ...
Denizdeki yavru kargaya yardım edeyim derken, yetişkin kargaların saldırısına uğradı Kıyıya çıktığında da saldırılara maruz kalan adam, başından yaralandı, ‘olsun yine de değdi’ dedi Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, günün en çok izlenen videoları arasına girdi
YEREL HABERLER Denizdeki yavru kargaya yardım edeyim derken, ...
Pegasus heykeli yerine Atatürk heykeli
YEREL HABERLER Pegasus heykeli yerine Atatürk heykeli
Serik Belediyespor yönetimi ilçe protokolü ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Serik Belediyespor yönetimi ilçe protokolü ile bir ...
Antalya’da apartman sakinlerinin kedi besleme tartışması 'Kedileri ben çok seviyorum ama bu rezillik. Bu kadar pislik olmaz. Çevreyi kirletiyorsunuz' sözleri itiş kakışa dönüştü Kedileri iki kez demir korkuluklara asılan kadın, bir apartman sakiniyle kedi besleme tartışması yaşadı
YEREL HABERLER Antalya’da apartman sakinlerinin kedi besleme ...
Başkan Topaloğlu’ndan imar bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Başkan Topaloğlu’ndan imar bilgilendirmesi
Yavru kargayı kurtarmak isterken kargaların saldırısına uğradı
YEREL HABERLER Yavru kargayı kurtarmak isterken kargaların ...
Kumköy turizm yoluna 3 bin 670 metrekare sıcak asfalt
YEREL HABERLER Kumköy turizm yoluna 3 bin 670 metrekare sıcak asfalt
Antalya'da termometreler 39'u gösterdi, vatandaşlar sahile akın etti 3 günlük rüzgarın ardından başlayan sıcak hava Antalya'da etkisini gösterdi
YEREL HABERLER Antalya'da termometreler 39'u gösterdi, vatandaşlar ...
Manavgat OSB Başkanlığı’na Ali Cinkaya seçildi
YEREL HABERLER Manavgat OSB Başkanlığı’na Ali Cinkaya seçildi
Başkan Uysal, yangın bölgesinde Uysal, 310 bin metrekarelik obruk ormanın belediyeye tahsis edilmesini istedi
YEREL HABERLER Başkan Uysal, yangın bölgesinde Uysal, 310 bin ...
'Kadir Şeker Sendromu' benzetmesine Özgür Duran’ın annesinden tepki: “Asıl sendromu biz yaşıyoruz” Anne Mübeyyen Güner Dalkılınç : “Kadir’e adalet ararken felaketini getiriyorlar”
YEREL HABERLER 'Kadir Şeker Sendromu' benzetmesine Özgür Duran’ın ...
35 farklı ülkeden 400 akademisyen mimarlık ve şehirciliği konuştu
YEREL HABERLER 35 farklı ülkeden 400 akademisyen mimarlık ve ...