ALTİD Başkanı Şili, “Turizm hareketliliği her an başlayacakmış gibi önlemlerimizi almaya devam ediyoruz”

Danimarka Türkiye Büyükelçisi Danny Annan, Alanya temasları kapsamında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili’yi ziyaret ederek Covid19 salgını sürecinde turizm alanında gelinen son durum hakkında bilgiler aldı. Danimarka’nın Alanya Fahri Konsolosu Dr.Metin Atalay’ın eşlik ettiği ziyarette, Danimarka Türkiye arası turizm ilişkilerini masaya yatırdıklarını söyleyen Başkan Sili, “Danimarka vatandaşlarının, başta Alanya olmak üzere Türkiye’ye olan ilgisi hem yerleşik yaşam hem de tatil amaçlı konaklama anlamında her zaman olmuştur. İlerleyen aylarda pandemi baskısının azalarak charter uçuşlarının da artacağını varsayarak tatilcilerimizin yaşayabilecekleri sorunlara hızlı müdahale etme konusunda fikir alışverişinde bulunduk " dedi.



Charter seferleri önemli

Annan’a özellikle Gazipaşa Alanya Havalimanı’nın (GZP) Alanya turizmi için ne kadar önemli olduğunu istatistiklerle ortaya koyduklarını söyleyen Şili daha önceki senelerde Danimarka’dan bu havalimanını kullanarak çok sayıda turistin veya yerleşik yabancının tatil amaçlı bölgeye geldiğini anlattıklarını söyledi. Şili şöyle devam etti: " Bizler sektör temsilcileri olarak belirsizliklerin ardına sığınmak yerine turizm hareketliliği her an başlayacakmış gibi önlemlerimizi almaya, ilgililerle temasta kalmaya ve taleplerimizi iletmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda Türkiye Büyükelçimiz Sayın Annan’ın ziyaretini önemli buluyor, kendisine ve Sayın Metin Atalay’a katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz”.

