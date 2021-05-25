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Mustafa Yılmaz: Haksızlığı dile getirdik, adaletsizce cezalandırıldık

DHA

Mustafa Yılmaz: Haksızlığı dile getirdik, adaletsizce cezalandırıldık


Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA) Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen cezaların kendilerini yıldırmayacağını söyledi. Antalyaspor camiasına yapılan büyük haksızlığı dile getirdiği için adaletsizce cezalandırıldıklarını kaydeden Başkan Yılmaz, "Federasyon Başkanı Nihat Özdemir'e sesleniyorum; bu olaylar sizin ve milyonların gözleri önünde cereyan ederken sus pus oturacaksanız siz niye varsınız? Neden halen o koltuktasınız?" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının ardından olaylar nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Fraport TAV Antalyaspor ile Kulüp Başkanı Mustafa Yılmaz'a, toplam 124 bin 500 lira para cezası verildi. Fraport TAV Antalyaspor'a, kupa maçındaki saha olayları nedeniyle 24 bin TL, kulüp mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı 24 bin TL, Başkan Mustafa Yılmaz'a ise TFF ve mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareket ve hakareti nedeniyle toplam 76 bin 500 TL para cezası ile 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.
'ADALET AYAKLAR ALTINA ALINDI'
Mustafa Yılmaz, PFDK kararlarının duyurulmasının ardından yazılı açıklama yaptı. Türk futboluna yapılabilecek en büyük kötülüğün adaletsizlik olduğunu aktaran başkan Yılmaz, "Kuralların eşit uygulanmadığı bir yerde ise adaletten bahsedilemez. Maç sahada cereyan etti ve nihayetinde Beşiktaş kupaya ulaştı, biz de Antalyaspor'a ve sportmenliğe yakışan şekilde kendilerini tebrik ettik. Ancak o gece İzmir'de, adalet ve hakkaniyet bizzat bunu sağlamakla görevli TFF ve TFF Başkanı tarafından tüm spor kamuoyunun gözleri önünde ayaklar altına alındı" dedi.
TFF'nin müsabaka tarihinden bir gün önce resmi internet sitesinden '250'şer kişilik takım kontenjanı' açıklaması yaptığını, müsabakanın sorumlu ev sahibi TFF olmasına rağmen o gece stadyumda binlerce kişi olduğunu kaydeden Yılmaz, "Tribünlere baktığınızda ise her '1' Antalyaspor taraftarına karşılık neredeyse '5' Beşiktaş taraftarı yer almıştı. Tüm bu haksızlık TFF Başkanının gözleri önünde cereyan etmişti. Ben o akşam yaşanan bu haksızlığı kamuoyu önünde dile getirdim. TFF'nin ev sahibi olduğu, inisiyatifin bizzat TFF'nin kendisinde bulunduğu bu müsabakada usulsüz seyirci alımına itiraz ettiğim için şimdi bu şekilde cezalandırıldım" dedi. 
'SİZ NİYE VARSINIZ'
Antalyaspor camiasına yapılan büyük haksızlığı dile getirdiği için adaletsizce cezalandırıldıklarını kaydeden Başkan Yılmaz, şöyle devam etti:
"Buradan federasyona ve Başkanı Nihat Özdemir'e sesleniyorum; kendi koyduğunuz kurallara en önce bizzat kendiniz uymayacaksanız ve bu olaylar sizin ve milyonların gözleri önünde cereyan ederken sus pus oturacaksanız siz niye varsınız? Neden halen o koltuktasınız? Ülke futbolunu getirdiğiniz hale bakın. Asıl sorumluluklarınıza odaklanın, kendi görevinizi layıkıyla yapmaya gayret edin ve en önemlisi adaletli olun, adaletli. Eğer bunu yapma gayreti ve iradesi sizde yoksa o halde bir kere olsun bu ülkeye bir faydanız olsun, hemen o koltuğunuzu boşaltın ve derhal istifa edin."
'BU CEZALAR BİZİ YILDIRMAZ'
Başkan Yılmaz, açıklamasını, "Siz adaleti sağlayamadığınız için hakkı yenen Anadolu kulüplerinin başkanlarına ceza vereceğinize kuralları tatbik edin ve görevinizi suistimal etmeden yerine getirin. Son söz olarak da bilinmesini isteriz ki Antalyaspor olarak biz, hakkı gür sesle dile getirmek adına konuştuk, konuşuyoruz ve de konuşmaya devam edeceğiz. Bu cezaların bizleri yıldırmayacağı gibi bu durum, ancak ve ancak cezalandırılmamızı isteyenlerin seviyesini yansıtacaktır." cümleleriyle noktaladı.
DHA-Spor Türkiye-Antalya Hasan ALAYBEYOĞLU
2021-05-25 17:57:52

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