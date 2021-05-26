Antalya'da 3 günde, 22 yangında 80 dekar kül oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da 3 günde, 22 yangında 80 dekar kül oldu

DHA

Antalya'da 3 günde, 22 yangında 80 dekar kül oldu


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, geçen hafta sonu başlayıp, 3 gün süren poyrazda çıkan 22 yangında, 80 dekar alanın kül olduğunu belirtti. Dikici, "Kırkikindi yağmurları, derlerdi. Nisan-mayısta her gün mutlaka yağmur olurdu ama 45 gündür yağmur almadık. Geçirdiğimiz hafta sonu, ağustosun ortasındaki hafta sonu oldu" dedi.
Türkiye'nin en büyük ormanlık alanına sahip illerinden Antalya'da, hafta sonu başlayıp, pazartesi ve salı günleri de öğle saatlerine kadar devam eden poyraz nedeniyle Gazipaşa'dan Kaş'a 22 alanda yangın çıktı. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, olağanüstü durumun bugüne kadar bu mevsimde görülmediğini belirtip, dikkatli olunması konusunda uyardı.
'OTLAR ERKEN KURUDU'
Meteoroloji kayıtlarına göre, 45-50 gündür bölgenin yağmur almadığını kaydeden Vedat Dikici, "Onun için otlar daha çabuk kurudu, ekinler büyümeden başak verdi, bazıları vermedi. Büyük kuraklık yaşıyoruz. Hava İç Anadolu'da yağmurlu geçti, soğudu. Bizim de sıcaklık farkı 10 derecenin üzerine çıkınca cumartesi, pazar, pazartesi ve salı öğleye kadar poyraz yaşandı. Yer yer şiddeti 60 kilometrenin üzerine çıktı hatta dün Alanya'daki bir yangında helikopterimizi rüzgardan dolayı yangın sahasına ulaştıramadık" dedi.
'EN KÜÇÜK ATEŞ YANGINA DÖNÜŞTÜ'
Pandemi nedeniyle herkesin 1 yıldır evlerinde olduğuna değinen Dikici, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi de herkesin kırsalda akrabası veya kendi ev-arazisine, piknik yerlerine dağıldığını belirterek, "Öyle olunca da bu poyrazda en küçük ateş yangına dönüştü. Yani düşünün ki bir hafta sonu biz 20'nin üzerinde yangına koştuk. Bunların içinde ormana girenler, girmeyenler oldu ama her yerden yangın ihbarı aldık" diye konuştu.
Özellikle Antalya merkez, Kemer, Serik, Taşağıl ve Manavgat'a kadar olan bölgenin poyrazdan çok etkilendiğini söyleyen Dikici, "Pazar ve pazartesi de doğusu çok etkilendi. Öyle olunca her küçük ateş yangın olarak bize döndü. Yani düşünün 2 günde 20 yangın oldu, daha yangın mevsimine yeni giriyoruz. Bu yaz bu şiddette giderse nerelere varacağız. Toplamda 80 dekar alan kaybettik" dedi.
YÜZDE 95 İNSAN KAYNAKLI
Yangınların yüzde 95'inin insan eliyle çıktığını vurgulayan Dikici, "Bir yangının oluşması için mutlaka insan faktörü şart. Bunun ihmal, kasıt, dikkatsizlik, sigara, piknik, anız yakma, tarla temizleme gibi birçok sebebi var. Yılda yaklaşık 300 yangın çıkıyor. Bunun yüzde 95'i insan eliyle. Bu yüzde 95'in yüzde 60'ın üzerindekinin ihmal olduğunu düşünürsek insanların biraz dikkat etmesiyle yangın sayılarını yarılara çekme şansımız var demektir" diye konuştu.
Sayının düşmesiyle hem yangına daha rahat müdahale edileceğini hem de alan olarak çok büyük kayıplara engel olunacağını dile getiren Dikici, "Allah muhafaza; yangın bir afet, insan ölebilir, can, mal kaybı her türlü sonuca gidebiliriz. O açıdan lütfen dikkatli olalım. Havamızı, suyumuzu kirletmeyelim, yeşilimizi mahvetmeyelim, orada yaşayan binlerce canlıyı lütfen öldürmeyelim" dedi.
'ÖNCE BİZE HABER VERİN'
Orman Bölge Müdürü Dikici, yaz mevsimine dikkat çekerek, şu çağrıda bulundu:
"Gördüğümüz yangınlarda ilk önce yapacağımız iş söndürmeye gitmeden '177', '112'yi aradığınızda bize ulaşabilirsiniz. Biz ne kadar erken müdahale edersek yangını o kadar çabuk ve küçük alanda söndürme şansımız var. Bize haber verdikten sonra yapabilecek olduğunuz bir şey varsa yapın. Ama önce lütfen bize haber verin."
5 HELİKOPTER, 1 UÇAK, 1 İHA, 190 KARA ARACI
Orman yangınlarıyla mücadelede devlet, bakanlık ve müdürlüğün büyük gayret sarf ettiğini anlatan Dikici, "Sadece Antalya Bölge Müdürlüğü için bu yıl devletimiz 4 tane söndürme helikopteri tahsis etti. Bir uçak haziran başı geliyor. Bir tane söndürme helikopteri var. 190 tane karada aracımız var, 106 yerde konuşlanıyoruz. Yangınları erken haber alabilmek ve gözetlemek için bu sene ihaleye çıktık bir tane İHA kuracağız. Milletimizden rica ediyorum, bu mücadelede bize yardımcı olsunlar. Zor bir yaza gireceğimizi düşünüyoruz. Onun için bu yaz çok daha dikkatli olmamız gerekiyor" diye konuştu.
Meteorolojik kuraklıkla ilgili de uyarılarda bulunan Dikici, şöyle konuştu:
"Meteorolojik kuraklık dönem dönem olur. Mevsimler kaymaya başladı ya da meteorolojik olaylar çok şiddetli hareket etmeye başladı. Bir ayda yağan yağmur üç saatte yağmaya başladı. Bu mevsimde bu tür olaylarla çok nadir karşılaşırdık. Bir hafta sonu 22 yangın, 3 gün hiç durmayan poyraz ve 45 gündür Antalya gibi bir yere hiç yağmur yağmıyor. Kırkikindi yağmurları, derlerdi; nisanmayısta her gün mutlaka bir yağmur olurdu ama düşünün 45 gündür hiç yağmur almadık. Her şey kurudu artık; geçirdiğimiz hafta sonu, şu anda ağustosun ortasındaki hafta sonu oldu."DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-05-26 10:07:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köpeğini kurtarmak isterken indiği 30 metrelik falezlerde mahsur kaldı
YEREL HABERLER Köpeğini kurtarmak isterken indiği 30 metrelik ...
Antalya falezlerde örümcek trans birey alarmı Köpeğini kurtarmak isterken falezlerde mahsur kalan trans birey, polisin alarma geçtiğini görünce 25 metreyi örümcek adam gibi tırmandı Polis ve sağlık ekiplerine çelişkili ifadeler veren şahıs, deniz polisi sayesinde köpeğine kavuştu Gazetecilerin 'neden aşağıya indin?' sorusuna ise, 'sizler için' cevabını verdi Trans bireyin 25 metrelik falezlerin ortasındaki görüntüsü fotoğraf karelerine yansıdı
YEREL HABERLER Antalya falezlerde örümcek trans birey ...
Mustafa Yılmaz: Haksızlığı dile getirdik, adaletsizce cezalandırıldık
YEREL HABERLER Mustafa Yılmaz: Haksızlığı dile getirdik, adaletsizce ...
Mustafa Yılmaz, kendisine verilen cezaya tepki göstererek Nihat Özdemir'i istifaya davet etti Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz: "Haksızlığa karşı susmadık, adaletsizce cezalandırıldık" "Neden halen o koltuktasınız?" "Hemen o koltuğunuzu boşaltın ve derhal istifa edin"
YEREL HABERLER Mustafa Yılmaz, kendisine verilen cezaya tepki ...
ALTİD Başkanı Şili, “Turizm hareketliliği her an başlayacakmış gibi önlemlerimizi almaya devam ediyoruz”
YEREL HABERLER ALTİD Başkanı Şili, “Turizm hareketliliği her an ...
Antalya'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Endonezyalı kadın ağır yaralandı 10 sokak köpeğinin saldırdığı kadını yoldan geçen vatandaş kurtardı
YEREL HABERLER Antalya'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ...
Kaybolan Ukraynalı dağcının son kareleri ortaya çıktı 1715 metre yükseklikteki Geyik Sivrisi Dağı’na tırmanan ve 3 haftadır kendisinden haber alınamayan Ukraynalı turistin, kaybolmadan 24 saat önce havalimanındaki kareleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kaybolan Ukraynalı dağcının son kareleri ortaya ...
Konyaaltı sahili doldu
YEREL HABERLER Konyaaltı sahili doldu
Başkan Yücel satranç turnuvasında öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Yücel satranç turnuvasında öğrencilerle bir ...
Ukraynalı Yana en son sinyal alınan alanda aranıyor/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Ukraynalı Yana en son sinyal alınan alanda aranıyor/ ...
Miran: “İstikrar ve itibar yeniden zirvede”
YEREL HABERLER Miran: “İstikrar ve itibar yeniden zirvede”
Manavgat’ta karantina bölgesine yardımlar sürüyor
YEREL HABERLER Manavgat’ta karantina bölgesine yardımlar sürüyor
Başkan Böcek: " 13 bin çalışanımız var. Hiç kimsenin sendikasına karışmadım." Büyükşehir Meclisi Mayıs ayı toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Başkan Böcek: " 13 bin çalışanımız var. Hiç kimsenin ...
Ukraynalı Yana, telefonunun en son sinyal verdiği bölgede aranıyor
YEREL HABERLER Ukraynalı Yana, telefonunun en son sinyal verdiği ...
Yerleşik Danimarkalılar Alanya’dan memnun Başkan Yücel Danimarka Büyükelçisi Annan’ı ağırladı
YEREL HABERLER Yerleşik Danimarkalılar Alanya’dan memnun Başkan ...
Seyahatin üç formülü
YEREL HABERLER Seyahatin üç formülü
ALKÜ’lü akademisyene emeklilik töreni
YEREL HABERLER ALKÜ’lü akademisyene emeklilik töreni
Alanya Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi inşaatında sona gelindi
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi inşaatında ...
Denizdeki yavru kargaya yardım edeyim derken, yetişkin kargaların saldırısına uğradı Kıyıya çıktığında da saldırılara maruz kalan adam, başından yaralandı, ‘olsun yine de değdi’ dedi Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, günün en çok izlenen videoları arasına girdi
YEREL HABERLER Denizdeki yavru kargaya yardım edeyim derken, ...
Pegasus heykeli yerine Atatürk heykeli
YEREL HABERLER Pegasus heykeli yerine Atatürk heykeli
Serik Belediyespor yönetimi ilçe protokolü ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Serik Belediyespor yönetimi ilçe protokolü ile bir ...
Antalya’da apartman sakinlerinin kedi besleme tartışması 'Kedileri ben çok seviyorum ama bu rezillik. Bu kadar pislik olmaz. Çevreyi kirletiyorsunuz' sözleri itiş kakışa dönüştü Kedileri iki kez demir korkuluklara asılan kadın, bir apartman sakiniyle kedi besleme tartışması yaşadı
YEREL HABERLER Antalya’da apartman sakinlerinin kedi besleme ...
Başkan Topaloğlu’ndan imar bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Başkan Topaloğlu’ndan imar bilgilendirmesi
Yavru kargayı kurtarmak isterken kargaların saldırısına uğradı
YEREL HABERLER Yavru kargayı kurtarmak isterken kargaların ...