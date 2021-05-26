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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam evi yanan vatandaşı ziyaret edip destek sözü verdi

İHA

Kaymakam evi yanan vatandaşı ziyaret edip destek sözü verdi

Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Çaykenarı mahallesinde evi yanan Soner Karademir’nin evini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve gereken yardımın yapılacağını söyledi.
Kaymakam Cimşit, Ak Parti İlçe başkanı Kemal Sancaktar ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Saliha Şahintürk ile birlikte Çaykenarı mahallesinde evi yanan Soner Karademir’nin evini ziyaret etti. Kaymakam Ömer Çimşit, ilk vakıf toplantısında yangında evi ve eşyaları tamamen yanan Soner Karademir’e gereken yardımı yapacaklarını söyledi. Evi yanan Soner Karademir ise " Hiçbir şey kurtaramadık. Yangın esnasında bütün vatandaşlar seferber oldu. Devletimiz bu esnada bizim yanımızda oldu, yaralarımızı sarmak için yardımcı olmaya çalışıyorlar. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.

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