Kepezli kadınlar bisiklet sürmeyi öğreniyor

Kepez Belediyesi, bisiklet sürmeyi bilmeyen kadınlara özel uzman öğretici eşliğinde ücretsiz bisiklet kursu düzenledi. ‘Haydi Pedal Çevirmeye’ bisiklet kursunun ilk dersi trafik eğitimiyle başladı.

Kadınlara yönelik her türlü hizmet çalışmasını önemseyen Kepez Belediyesi, ‘Haydi Pedal Çevirmeye’ bisiklet kursu ile hanımların hem çocukluk hayallerini gerçekleştiriyor, hem de onları daha hareketli bir hayata dahil ediyor. Kepez Belediyesi, bisiklet sürmeyi bilmeyen hanımlara özel uzman öğretici eşliğinde ücretsiz bisiklet kursu düzenledi. Çok sayıda Kepezli kadının yoğun ilgi gösterdiği bisiklet kursu eğitimleri Hasan Doğan Stadı’nda başladı. Haftanın 3 günü, 2 saat ve 3 grup halinde düzenlenecek olan bisiklet kursu eğitimleri 1 ay sürecek. Uzman öğretici eşliğindeki bisiklet kursunun ilk dersi trafik eğitimi ile başladı. Bisiklet sürmeyi bilmeyen kadınlar, ilk önce bisiklet üzerinde dengede durmayı ve ardında da pedal çevirmeyi öğrenecekler. Bisiklet kurslarına katılmak isteyen hanımlar, detaylı bilgiyi 326 62 23 nolu telefon numarasından alabilecek.

Dünya Sağlık Örgütü yetişkinler için haftada ortalama 150 dakika orta şiddetli fiziksel aktivite öneriyor. Bisiklet sürmekse günlük fiziksel aktivitenin karşılamanıza yardımcı olur. Fiziksel hareketsizlik yüzde 21 oranında meme ve kolon kanserine, yüzde 27 oranında diyabete sebep oluyor. Haftada 3 saat bisiklet sürme kalp hastalıkları riskini yüzde 50 azaltıyor. Günde 30 dakika bisiklet süren kadınların meme kanserine yakalanma oranı ise bisiklet sürmeyenlere oranla daha düşük.

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