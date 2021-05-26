Akdeniz Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi binlerce aileyi çocuk sahibi yaptı AÜ Tıp Fakültesi Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Şafak Olgan: " Başarı oranı yükseliyor yurtdışından ilgi artıyor"

Akdeniz Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi binlerce aileyi çocuk sahibi yaptı. Yılda yaklaşık bin ailenin tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Şafak Olgan, “Ailelerin mutluluğundan besleniyoruz” dedi

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Şafak Olgan, tüp bebek tedavileri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Şafak Olgan, tüm ülkeye hizmet veren ve başarı grafiğiyle dikkat çeken Akdeniz Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi’nin bugüne dek binlerce aileye bebek sevinci yaşattığını vurguladı. Doç. Dr. Şafak Olgan, “Ülke çapında hizmet verdiğimiz merkezimizde çok titiz çalışma ve tetkikler sonucu hastalarda gebelik elde edilmesi ve sağlıklı bir şekilde doğum yapılması hedefimiz. Alanlarında yetkin Prof. Dr. Mete Çağlar, Doç. Dr. Mehmet Sakıncı, Doç. Dr. Enver Kerim Dirican hocalarımız ile ekip olarak amatör ruhla profesyonel bir şekilde çalışıyor, ailelerin mutluluğundan besleniyoruz.” diye konuştu.



Yurtdışından ilgi artıyor

Aylık yaklaşık 100 aileye, yılda ise binin üzerinde aileye tüp bebek tedavisi yapıldığını vurgulayan Doç. Dr. Olgan, “hastalara danışmanlık yapılıp, tedavi şekilleri ve yöntemleri hakkında yol gösteriyoruz” dedi.

Tüp Bebek Merkezi’ne Antalya’nın haricinde hem bölgeden hem de ülke çapından çok sayıda başvuru aldıklarını söyleyen Doç. Dr. Olgan, son yıllarda sağlık turizmi çerçevesinde Rusya, Ukrayna ve Türki Cumhuriyetler, Irak’tan da hastanın başvurduğunu ve tedavilerin yapıldığını ifade etti.



Başarı oranı yükseliyor

Tüp bebek tedavisinin erkek ve dişi üreme hücrelerinin dış ortama alınıp suni yöntemle döllenme sağlanıp, embiyo denilen bebeklerin gelişme süreci olduğunu ve yaklaşık 13 günlük bir dönemi kapsadığını ifade eden Doç. Dr. Olgan, “Bizim amacımız çiftlerin olabildiğince en basit yöntemi kullanarak gebe kalmalarını sağlamak. Elimizdeki en güçlü silah tüp bebek yöntemi ama bunu en son aşamada ve gerekli olan hastalarda kullanıyoruz ”şeklinde konuştu. Merkezin başarısının yıllar içinde yükselen bir ivme gösterdiğine ifade eden Doç. Dr. Olgan her hastanın başarı faktörünün kişiden kişiye farklılık gösterdiğini söyleyerek, kadın yaşı ve erkeğe ilişkin unsurların önemini vurguladı.



Kadın yaşına bağlı riskler artıyor

Günümüzde evlilik ve çocuk sahibi olma yaşının arttığını belirten Doç. Dr. Olgan, buna bağlı olarak artan kadın yaşının farklı patolojileri ve riskleri de beraberinde getirdiğini söyledi. Kısırlığın değil kadın yaşının gebe kalma şansını azalttığına vurgu yapan Doç. Dr. Olgan günümüz tedavi koşullarında başarı oranının yüz güldürdüğüne dikkat çekti.

Henüz evlilik planı olmayan ancak ileride bebek sahibi olmak için yumurta dondurma işlemiyle ilgili merkezde tedavilerin yapıldığını kaydeden Doç. Dr. Şafak Olgan, bu işlemin kadın üreme hücresi kalitesini kaybetmemesi açısından pek çok avantajlarının bulunduğunu ve son yıllarda daha da fazla talep gördüğünü ifade etti. Doç. Dr. Olgan, Tüp Bebek Merkezi’nin başarılı çalışmalarına destek veren Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan’a da teşekkür etti.

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