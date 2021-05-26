Kepez’deki dev kanalizasyon projesi hızla devam ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez ilçesinde 11 mahalleyi kanalizasyona kavuşturacak alt yapı projesinde 55 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı imalatı tamamlandı. KDV hariç 45 milyon TL’lik bedelli proje kapsamında 135 kilometre alt yapı imalatı yapılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Kepez ilçesinde geçtiğimiz yıl Eylül ayında başlatılan dev alt yapı projesi hızla devam ediyor. Dünya Bankası finansmanlı Sürdürülebilir Şehirler ProjesiII çerçevesindeki “Antalya Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi Projesi” kapsamında yürütülen proje ile Kepez ilçesinde imar uygulamaları ve yapılaşması tamamlanan 11 mahalle kanalizasyona kavuşuyor.



Topam 135 kilometrelik imalat

ASAT Genel Müdürlüğü ve ALDAŞ kontrolünde yürütülen proje ile Hüsnü Karakaş, Göksu, Düdenbaşı, Karşıyaka, Çankaya, Şelale, Menderes, Baraj, Habibler, Fevzi Çakmak ve Gazi Mahallelerinde 116 km’si kanalizasyon şebeke hattı, kalanı da evsel bağlantılar olmak üzere toplam 135 kilometrelik alt yapı imalatı gerçekleştiriliyor. KDV hariç 45 milyon TL yatırım bedelli proje kapsamında şu ana kadar 55 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı imalatı tamamlandı. Çalışmalar, Habibler, Gazi, Fevzi çakmak, Çankaya ve Karşıya Mahallelerinde yoğun bir şekilde sürüyor.

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