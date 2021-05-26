(ÖZEL) Tam kapanma sonrası vaka sayısı düştü, yoğun bakım yatakları iki haftada boşaldı Sarı renge dönen Antalya’da yoğun bakım hasta sayısında yüzde 50 düşüş Tam kapanma vaka sayılarının düşüşünü olumlu etkiledi Dr. Ayça Gümüş, “6 aya kıyasla 2 haftadır yüzde 50 azalma yaşanıyor”

Korona virüs haritasında ilk kez sarı renge dönen Antalya’da düşen vaka sayıları ile birlikte Covid19 yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastaların sayılarının azalması da yüzleri güldürdü. Yoğun bakım ünitelerinde son 6 aya kıyasla 2 haftadır yüzde 50 azalma yaşandı, yataklar boşaldı. Konu ile ilgili konuşan Kepez Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinin sorumlu hekimi Ayça Gümüş, “Yüzde 50 düşüş var. Bayramdan sonraki dönemle bayramdan önceki dönem arasında yüzde 50 kadar bir düşüş oldu. Tam kapanmanın vaka sayılarının azalmasına katkı sağladı. Kapanmadan 1 hafta sonra başlayan acil servise başvuru oranı ve yoğun bakıma gelen hasta sayısı çok düştü” dedi.

Turizm kenti Antalya, Korona virüs haritasında ilk defa sarı renge döndü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün açıkladığı 100 bin kişide görülen Covid19 vaka sayılarında 47,1 oranıyla büyük düşüşün yaşandığı kentte, Covid19 yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören hastaların sayısı da yüzde 50 oranında düşüşe geçti. Düşüşün yaşanması ile birlikte, hastalarla daha rahat ilgilendiklerini ve uzun süre sonra deyim yerindeyse nefes aldıklarını vurgulayan Kepez Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinin sorumlu hekimi Ayça Gümüş, tam kapanmanın vaka sayılarındaki düşüşe büyük etkisi olduğunu vurguladı.



“6 aya kıyasla son 2 haftadır yüzde 50 düşüş var”

Kepez Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinin sorumlu hekimi Ayça Gümüş, “Antalya’da vaka sayısının düşüşü ile yoğun bakıma gelen hasta sayısı da düştü. Çünkü acile ne kadar az hasta başvuruyorsa onların arasından da yoğun bakım ihtiyacı olan o kadar az oluyor. 6 aya kıyasla son 2 haftadır yüzde 50 düşüş var. Bayramdan sonraki dönemle bayramdan önceki dönem arasında yüzde 50 kadar bir düşüş var. Tam kapanmanın vaka sayılarının azalmasına etki ettiğini düşünüyorum. Kapanmadan 1 hafta sonra başlayan acil servise başvuru oranı, yoğun bakıma gelen hasta sayısı çok düştü” diye konuştu.



“2 haftadır nefes aldık”

2 haftadır rahat nefes aldıklarını belirten Dr. Ayça Gümüş, “Bir hastaya ayırdığımız zaman diliminde yoğunluğun azalması ile artış oluyor. Bu artış, hastaya kaliteli hizmet vermemizi sağlıyor ve nasıl hastalar nefes alabiliyorsa biz doktorlarda son 2 haftadır nefes aldık. Aşılama başladıktan sonra, hangi yaş grubundan başladıysak o yaş oranındaki yoğun bakıma başvuru alanında bir azalma oldu. Son 1 aydır benim yoğun bakım popülasyonumdaki hasta yaş ortalaması düştü. Aşı yapılıp da yoğun bakıma gelen hasta sayım az. Aşının çok olumlu etkileri var” şeklinde konuştu.



“Şuanda gayet iyi durumdayız”

Sağlık çalışanlarının da rahatladığını belirten Gümüş, “Antalya’da vaka sayılarının düşmesi çok sevindirici bir durum. Nasıl hastalar rahatladıysa bütün sağlık çalışanları da rahatladı. Umarım bu şekilde devam eder. Bayramdan sonraki açılma bizi nasıl etkileyecek bilmiyoruz. Şuanda gayet iyi durumdayız. Hastalara çok kaliteli tedavi verebiliyoruz. Bizi mutlu eden hastaların iyi olup, tedaviden cevap alabilmesi” ifadelerini kullandı.



"Ailemizle olan ilişkimizi etkiledi"

Düşen vaka sayıları sayesinde aileleri ile daha rahat zaman geçirdiklerini söyleyen Gümüş, “Hasta sayısının yüksek olması, vakaların ağır olması bizim ailemizle olan ilişkilerimizi de etkiledi. Hasta sayısının azalması, aşılama ile birlikte daha az seyretmesi bizim ailemizle olan ilişkilerimizi iyiye götürdü. Stres oranı düştükçe ailemizle kaliteli zaman geçirmeye başladık” açıklamalarında bulundu.

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