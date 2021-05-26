(ÖZEL) Tam kapanma sonrası vaka sayısı düştü, yoğun bakım yatakları iki haftada boşaldı Sarı renge dönen Antalya’da yoğun bakım hasta sayısında yüzde 50 düşüş Tam kapanma vaka sayılarının düşüşünü olumlu etkiledi Dr. Ayça Gümüş, “6 aya kıyasla 2 haftadır yüzde 50 azalma yaşanıyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(ÖZEL) Tam kapanma sonrası vaka sayısı düştü, yoğun bakım yatakları iki haftada boşaldı Sarı renge dönen Antalya’da yoğun bakım hasta sayısında yüzde 50 düşüş Tam kapanma vaka sayılarının düşüşünü olumlu etkiledi Dr. Ayça Gümüş, “6 aya kıyasla 2 haftadır yüzde 50 azalma yaşanıyor”

İHA

(ÖZEL) Tam kapanma sonrası vaka sayısı düştü, yoğun bakım yatakları iki haftada boşaldı Sarı renge dönen Antalya’da yoğun bakım hasta sayısında yüzde 50 düşüş Tam kapanma vaka sayılarının düşüşünü olumlu etkiledi Dr. Ayça Gümüş, “6 aya kıyasla 2 haftadır yüzde 50 azalma yaşanıyor”

Korona virüs haritasında ilk kez sarı renge dönen Antalya’da düşen vaka sayıları ile birlikte Covid19 yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastaların sayılarının azalması da yüzleri güldürdü. Yoğun bakım ünitelerinde son 6 aya kıyasla 2 haftadır yüzde 50 azalma yaşandı, yataklar boşaldı. Konu ile ilgili konuşan Kepez Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinin sorumlu hekimi Ayça Gümüş, “Yüzde 50 düşüş var. Bayramdan sonraki dönemle bayramdan önceki dönem arasında yüzde 50 kadar bir düşüş oldu. Tam kapanmanın vaka sayılarının azalmasına katkı sağladı. Kapanmadan 1 hafta sonra başlayan acil servise başvuru oranı ve yoğun bakıma gelen hasta sayısı çok düştü” dedi.
Turizm kenti Antalya, Korona virüs haritasında ilk defa sarı renge döndü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün açıkladığı 100 bin kişide görülen Covid19 vaka sayılarında 47,1 oranıyla büyük düşüşün yaşandığı kentte, Covid19 yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören hastaların sayısı da yüzde 50 oranında düşüşe geçti. Düşüşün yaşanması ile birlikte, hastalarla daha rahat ilgilendiklerini ve uzun süre sonra deyim yerindeyse nefes aldıklarını vurgulayan Kepez Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinin sorumlu hekimi Ayça Gümüş, tam kapanmanın vaka sayılarındaki düşüşe büyük etkisi olduğunu vurguladı.

“6 aya kıyasla son 2 haftadır yüzde 50 düşüş var”
Kepez Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinin sorumlu hekimi Ayça Gümüş, “Antalya’da vaka sayısının düşüşü ile yoğun bakıma gelen hasta sayısı da düştü. Çünkü acile ne kadar az hasta başvuruyorsa onların arasından da yoğun bakım ihtiyacı olan o kadar az oluyor. 6 aya kıyasla son 2 haftadır yüzde 50 düşüş var. Bayramdan sonraki dönemle bayramdan önceki dönem arasında yüzde 50 kadar bir düşüş var. Tam kapanmanın vaka sayılarının azalmasına etki ettiğini düşünüyorum. Kapanmadan 1 hafta sonra başlayan acil servise başvuru oranı, yoğun bakıma gelen hasta sayısı çok düştü” diye konuştu.

“2 haftadır nefes aldık”
2 haftadır rahat nefes aldıklarını belirten Dr. Ayça Gümüş, “Bir hastaya ayırdığımız zaman diliminde yoğunluğun azalması ile artış oluyor. Bu artış, hastaya kaliteli hizmet vermemizi sağlıyor ve nasıl hastalar nefes alabiliyorsa biz doktorlarda son 2 haftadır nefes aldık. Aşılama başladıktan sonra, hangi yaş grubundan başladıysak o yaş oranındaki yoğun bakıma başvuru alanında bir azalma oldu. Son 1 aydır benim yoğun bakım popülasyonumdaki hasta yaş ortalaması düştü. Aşı yapılıp da yoğun bakıma gelen hasta sayım az. Aşının çok olumlu etkileri var” şeklinde konuştu.

“Şuanda gayet iyi durumdayız”
Sağlık çalışanlarının da rahatladığını belirten Gümüş, “Antalya’da vaka sayılarının düşmesi çok sevindirici bir durum. Nasıl hastalar rahatladıysa bütün sağlık çalışanları da rahatladı. Umarım bu şekilde devam eder. Bayramdan sonraki açılma bizi nasıl etkileyecek bilmiyoruz. Şuanda gayet iyi durumdayız. Hastalara çok kaliteli tedavi verebiliyoruz. Bizi mutlu eden hastaların iyi olup, tedaviden cevap alabilmesi” ifadelerini kullandı.

"Ailemizle olan ilişkimizi etkiledi"
Düşen vaka sayıları sayesinde aileleri ile daha rahat zaman geçirdiklerini söyleyen Gümüş, “Hasta sayısının yüksek olması, vakaların ağır olması bizim ailemizle olan ilişkilerimizi de etkiledi. Hasta sayısının azalması, aşılama ile birlikte daha az seyretmesi bizim ailemizle olan ilişkilerimizi iyiye götürdü. Stres oranı düştükçe ailemizle kaliteli zaman geçirmeye başladık” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başpehlivan Okulu, altın kemeriyle evine geldi
YEREL HABERLER Başpehlivan Okulu, altın kemeriyle evine geldi
İlk karneyi Rus öğrenciler aldı
YEREL HABERLER İlk karneyi Rus öğrenciler aldı
ATSO Başkanı Çetin:"Turizm olmadıkça 2 afet birden var demektir" " Antalya birinci darbeyi pandemi, ikinci darbeyi turizmden aldı
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Çetin:"Turizm olmadıkça 2 afet birden ...
Vali Yazıcı: " Tarihi ve kültürel değerlerimizi koruyarak kullanmalıyız. "
YEREL HABERLER Vali Yazıcı: " Tarihi ve kültürel değerlerimizi ...
Başkan Böcek özel öğrencilerle buluştu çilek fidesi dikti
YEREL HABERLER Başkan Böcek özel öğrencilerle buluştu çilek fidesi ...
Eski erkek arkadaşıyla tartışırken 2'inci kattan otomobilin üzerine düşen hemşire: "2 ay yürüyemeyeceğim" Eski erkek arkadaşının kendisini ittiğini iddia eden genç kadının burnu beli, kol ve bacağında kırık olduğu belirlendi
YEREL HABERLER Eski erkek arkadaşıyla tartışırken 2'inci kattan ...
Kepez’deki dev kanalizasyon projesi hızla devam ediyor
YEREL HABERLER Kepez’deki dev kanalizasyon projesi hızla devam ...
Akdeniz Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi binlerce aileyi çocuk sahibi yaptı AÜ Tıp Fakültesi Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Şafak Olgan: " Başarı oranı yükseliyor yurtdışından ilgi artıyor"
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi binlerce ...
Kepezli kadınlar bisiklet sürmeyi öğreniyor
YEREL HABERLER Kepezli kadınlar bisiklet sürmeyi öğreniyor
Antalya OSB’de üretim yapan 6 firma, Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer aldı. Antalya'nın ve OSP'nin gururları
YEREL HABERLER Antalya OSB’de üretim yapan 6 firma, Türkiye’nin en ...
ATB Başkanı Çandır:" 2 bin futbol sahası tarım toprağı inşaat kurbanı"
YEREL HABERLER ATB Başkanı Çandır:" 2 bin futbol sahası tarım ...
Köprülü Kanyon'da rafting rezervasyonları alınmaya başladı
YEREL HABERLER Köprülü Kanyon'da rafting rezervasyonları alınmaya ...
Kaymakam evi yanan vatandaşı ziyaret edip destek sözü verdi
YEREL HABERLER Kaymakam evi yanan vatandaşı ziyaret edip destek sözü ...
8'inci kez Antalya'ya gelen Rus iş insanı Likya Yolu yürüyüşünde
YEREL HABERLER 8'inci kez Antalya'ya gelen Rus iş insanı Likya Yolu ...
Ölümlü yol verme kavgasına 2 tutuklama
YEREL HABERLER Ölümlü yol verme kavgasına 2 tutuklama
Antalya vaka sayısında turuncudan sarı bölgeye geçti Kentteki vaka sayısı son haritada 47,01’e geriledi
YEREL HABERLER Antalya vaka sayısında turuncudan sarı bölgeye ...
Antalya'da ölümle sonuçlanan kavgaya 2 tutuklama
YEREL HABERLER Antalya'da ölümle sonuçlanan kavgaya 2 tutuklama
Serik'te her gün 600 vatandaşın aşısı yapılıyor Aşı vurulan hastane personelinde Korona vakası görülmedi.
YEREL HABERLER Serik'te her gün 600 vatandaşın aşısı yapılıyor Aşı ...
Sevgilisinin pencereden ittiği Safiye Nur: Betona düşsem ölmüştüm
YEREL HABERLER Sevgilisinin pencereden ittiği Safiye Nur: Betona ...
Antalya'da 3 günde, 22 yangında 80 dekar kül oldu
YEREL HABERLER Antalya'da 3 günde, 22 yangında 80 dekar kül oldu
Köpeğini kurtarmak isterken indiği 30 metrelik falezlerde mahsur kaldı
YEREL HABERLER Köpeğini kurtarmak isterken indiği 30 metrelik ...
Antalya falezlerde örümcek trans birey alarmı Köpeğini kurtarmak isterken falezlerde mahsur kalan trans birey, polisin alarma geçtiğini görünce 25 metreyi örümcek adam gibi tırmandı Polis ve sağlık ekiplerine çelişkili ifadeler veren şahıs, deniz polisi sayesinde köpeğine kavuştu Gazetecilerin 'neden aşağıya indin?' sorusuna ise, 'sizler için' cevabını verdi Trans bireyin 25 metrelik falezlerin ortasındaki görüntüsü fotoğraf karelerine yansıdı
YEREL HABERLER Antalya falezlerde örümcek trans birey ...
Mustafa Yılmaz: Haksızlığı dile getirdik, adaletsizce cezalandırıldık
YEREL HABERLER Mustafa Yılmaz: Haksızlığı dile getirdik, adaletsizce ...
Mustafa Yılmaz, kendisine verilen cezaya tepki göstererek Nihat Özdemir'i istifaya davet etti Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz: "Haksızlığa karşı susmadık, adaletsizce cezalandırıldık" "Neden halen o koltuktasınız?" "Hemen o koltuğunuzu boşaltın ve derhal istifa edin"
YEREL HABERLER Mustafa Yılmaz, kendisine verilen cezaya tepki ...