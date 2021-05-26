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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

De Biassi: Şenol Güneş'in benden daha fazla tecrübesi var

DHA

De Biassi: Şenol Güneş'in benden daha fazla tecrübesi var


Mithat ABAKAN-Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA) ANTALYA'da yarın Türkiye A Milli Futbol Takımı ile oynayacakları hazırlık karşılaşması öncesi Azerbaycan A Milli Takımı Teknik Direktörü Gianni de Biasi ve futbolcu Qara Qarayev basın toplantısı düzenledi. De Biasi, "Şenol Güneş'in benden daha fazla tecrübesi var. İtalya'da, Liverpool'da oynayan, Fransa'da şampiyonluk kazanan Burak Yılmaz gibi oyuncuları var. Analizleri yapıyordur" dedi. Qarayev ise Azerbaycan halkının gönlünde Türkiye'nin çok farklı bir yeri olduğunu belirterek, "Türkiye'nin oynadığı tüm maçlarda Türkiye'yi destekledik, bu değişmeyecek. Bugün de yarın da milletimiz, taraftarımız en iyi şekilde Türkiye'nin yanında olacak" diye konuştu.
Manavgat'ta kamp yaptıkları otelde basın toplantısı yapan Azerbaycan A Milli Takımı'nın İtalyan teknik direktörü Gianni de Biasi, Türkiye'nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılarak önemli bir başarı elde ettiğini söyledi. Ay-yıldızlılarla hazırlık maçı oynayacakları için mutlu olduklarını dile getiren De Biassi, "Biz de yarın akşam güzel bir maç oynamak, iyi bir performans ortaya koymak ve Türkiye'ye zorluk çıkarmak için uğraşacağız. Bizim ortaya koyacağımız performans ve Türkiye'yi zorlamamız, Türkiye'ye de katkı sağlayacaktır" dedi.
Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçının Türkiye ve İtalya arasında oynanacağı hatırlatılan De Biassi, "İtalya, iyi bir iş çıkardı. Güçlü bir takım. Takımda genç ve deneyimli oyuncular var. Mancini, Şenol Güneş gibi çalıştığı oyuncularla fark oluşturan bir teknik direktör. Türkiye ile İtalya arasındaki açılış karşılaşmasının iyi bir maç olacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Azerbaycan'daki görevine koranavirüs salgını sürecinde başladığını anlatan De Biassi, takımda kaliteli oyuncuların bulunduğunu, amaçlarının uluslararası alanda tecrübe kazanmak ve gelişmeye devam etmek olduğunu kaydetti.
Basın toplantısında bir gazetecinin 'Şenol Güneş'ten bir teklif gelse İtalya maçıyla ilgili konuşur musunuz?' sorusuna ise İtalyan teknik adam, "Benim için futbol açısından sohbet etmekle ilgili problem yok. Şenol Güneş'in benden daha fazla tecrübesi var. İtalya'da, Liverpool'da oynayan, Fransa'da şampiyonluk kazanan Burak Yılmaz gibi oyuncuları var. Analizleri yapıyordur. Her biri tecrübeli oyuncular, sahip oldukları tecrübelerle birbirlerini yardımcı oluyorlardır" diye cevap verdi.
Azerbaycan A Milli Takımı futbolcusu Qara Qarayev de takımı Karabağ'la 7 sene şampiyon olduktan sonra bu sene şampiyonluğu Neftçi'ye kaptırdıklarını aktardı. Milli takımda arkadaşlığın üst düzeyde olduğunu belirten Qarayev, Türkiye ile oynayacakları maçın anlamının çok farklı olduğunu belirtti. Qara Qarayev sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu dostluk maçı değil, kardeşlik maçıdır. Mağlup olan olmayacak. Arzu ederiz ki hem bizim hem de Türkiye için en iyi hazırlık maçlarından biri olsun. Dileğimiz odur ki hiçbir sakatlık yaşayan oyuncuları olmasın. Bakü'ye gelsinler ve iyi bir oyun oynasınlar. Türkiye'nin oynadığı tüm maçlarda Türkiye'yi destekledik, bu değişmeyecek. Bugün de yarın da milletimiz, taraftarımız en iyi şekilde Türkiye'nin yanında olacak. Bizim de dualarımız EURO 2020'de Türkiye'nin yanında olacak."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Gianni de Biasi ve Qara Qrayev'in gelişi
Gianni de Biasi'nin açıklamalası
Salondan detay
Qara Qrayev'in açıklaması
Gianni de Biasi ve Qara Qrayev'in salondan ayrılışı
DHA-Spor Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN-Ömer KARÇA
2021-05-26 14:40:42

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