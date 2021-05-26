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FRAPORT TAV Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, Antalyaspor Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı. DHA-Spor Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-05-26 16:26:10



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