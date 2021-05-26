Dolandırıcılıktan 491 yıla kadar hapisleri isteniyordu, beraat kararı çıktı



Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, suç örgütü kurarak dolandırıcılık ve tefecilik yaptıkları ileri sürülen, aralarında otel sahibi, mali müşavir ve banka müdürünün de bulunduğu, haklarında toplam 146 yıldan 491 yıla kadar hapis ile 126 bin güne kadar adli para cezası istenen 16 kişiden 15'i, yargılandıkları davadan beraat ederken, biri ise 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 750 gün karşılığı 15 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Manavgat'ta 2019 yılı aralık ayında jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, önce 'haksız çıkar sağlamak için örgüt kurmak', 'dolandırıcılık', 'tefecilik yapmak', 'kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiliklerin aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından aralarında 5 yıldızlı otel sahiplerinin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B., K.B., A.B., A.R.Ö., A.A. ve M.A tutuklanırken, V.B. ve V.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler, avukatlarının itirazı üzerine 31 Aralık akşamı yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol getirilerek serbest bırakıldı. Şüphelilerin ifadelerinin ardından aralarında banka şubesi müdürünün de bulunduğu K.Ç., A.T.B., F.Ö., F.B., M.İ.T., S.D.G., U.O. ve Y.P. de gözaltına alındı. 7 şüpheli de ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

491 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianame Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, 16 şüphelinin 11 ayrı suçu 48 defa işledikleri, böylelikle de 84 milyon 527 bin 889 lira haksız kazanç sağladıkları anlatıldı. İddianamede şüphelilerin toplam 146 yıldan 491 yıla kadar hapis ve 126 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması istendi.

Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dün görülen karar duruşmasına taraf ve avukatları katıldı. Duruşmada esas hakkında görüşünü tekrar eden savcı, sanıkların suç işlemek için örgüt kurmak suçundan beraatlarını talep etti. Savcı, 3 farklı olayda sanıkların farklı kişilere yönelik yaptıkları işlemlerle 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'tefecilik' suçlarını işlediklerini anlatarak, E.B., A.B., K.B., V.B., F.Ö., V.E., S.D.G., A.R.Ö., A.A. ve M.A.'nın cezalandırılmalarını talep etti.

Duruşmada, şikayetçilerin avukatları sanıkların cezalandırılmalarını talep ederken, sanıklar ve avukatları ise savcının esas hakkındaki görüşünü kabul etmediklerini ve beraat kararı verilmesini istedi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, haklarında cezalandırmaya yeterli, kesin ve inandırıcı bulunamadığını belirterek, F.Ö. dışındaki sanıklara bütün suçlamalardan ayrı ayrı beraat verdi. Mahkeme heyeti, F.Ö.'nün şikayetçi M.B.'ye yönelik 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçunu işlediğini belirterek, 2 yıl 6 ay hapis ve 750 gün karşılığı 15 bin TL adli para cezası verdi.

Mahkeme heyeti, karara karşı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne 7 gün içerisinde itiraz edilebileceğini belirtti.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-05-26 16:44:19



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