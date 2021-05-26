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MATSO Başkanı Güngör: Sürdürülebilir bir Manavgat ekonomisi için çalışacağız"

İHA

MATSO Başkanı Güngör: Sürdürülebilir bir Manavgat ekonomisi için çalışacağız"

MATSO Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısında konuşan MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, MATSO olarak sürdürülebilir bir ekonominin çalışmalarının önemine değinerek “sonsuzluğa uğurladığımız Başkanımız Ahmet Boztaş’ın düşünce, fikir ve projeleri doğrultusunda bize emanet kalan hizmet bayrağını en üst noktalara taşıyacağız” dedi.
MATSO Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı video konferans yöntemi ile Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında gündem maddeleri görüşülerek kabul edildi.
Toplantının açılışında Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu, Covid 19 nedeniyle hayatını kaybeden Başkan Ahmet Boztaş’ı anarak Manavgat’a çok büyük hizmetler yaptığını söyledi. Başkan Kasapoğlu, yeni Başkan Seydi Tahsin Güngör’e de hayırlı olsun dileğinde bulunarak Manavgat iş dünyasına ve Manavgat’a güzel hizmetler etmesini diledi.

Başkanımızın beklenmedik vefatı hepimizi derinden üzdü
Toplantıda konuşan MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş’ın, Covid 19 nedeniyle beklenmedik vefatının kendilerini derinden etkilediğini belirterek “Bu ayrılık biz çalışma arkadaşlarını, üyelerimizi, iş dünyamızı, Manavgat’ımızı büyük bir üzüntüye boğmuştur. Başkanımız Ahmet Boztaş’a bir kez daha üyelerimiz ve Manavgat için verdiği emek, katkı, hizmet, mücadeleler için teşekkür ediyorum. Başkanımızı sevgi, özlem, saygıyla anıyor, Yüce Allah’tan rahmetler diliyor, ailesine, sevenlerine, MATSO Ailesine, Manavgat İş Dünyasına sabırlar diliyorum” dedi.

Birlik beraberlik içinde hareket edeceğiz
Kendilerini MATSO yönetim kurulu başkanlığına layık gören yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Güngör, “MATSO Ailesi olarak Meclisimiz, Yönetim Kurulumuz, Meslek Komitelerimiz, Disiplin Kurulumuzla birlik ve beraberlik içinde üyelerimiz ve Manavgat için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Başkan Güngör şunları söyledi; “Sonsuzluğa uğurladığımız Başkanımız Ahmet Boztaş’ın düşünce, fikir ve projeleri doğrultusunda bize emanet kalan hizmet bayrağını, en üst noktalara taşıyacağız. Bu yolda Siz değerli Meclis Üyelerimizin varlığı, desteği, katkıları bizim en önemli gücümüz olacaktır. Ahmet Boztaş başkanımızın başlattığı hizmet kervanı, acısı yüreğimizde, kararlı ve azimli mücadelesi akıllarımızda her zaman, her şartta, durmadan daha ileriye yürüyecektir. Önümüzdeki dönemde de ayrıgayrı olmadan, senben olmadan, biz bilinci ve ruhu ile, elbirliği, fikir birliği, gönül birliği ile çalışmalarımız Odamızın tarihine, kimliğine, vizyonuna, üyelerine, Manavgat’ımıza ve bizlere yakışır bir şekilde devam edecektir.Manavgat Organize Sanayi Bölgesi, Selçuklu Kervan Yolu Projesi, üyelere yönelik toplantılar, eğitimler, markalaşma, tanıtım, turizm, tarımın, ticaretin ve ihracatın geliştirilmesi, lobi çalışmaları yine çalışmalarımız içerisinde öncelikli konular olacaktır. Kentimizde sürdürülebilir bir ekonominin güçlü kılınmasında MATSO olarak çalışmalarımızın öneminin farkındayız ve bu yolda Odamızın tüm organları ile görevimizin başındayız, sorumluluğumuzun bilincindeyiz".
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ahmet Boztaş’ın vefatı sebebiyle cenaze törenine gelerek, ziyarette bulunarak, telefon ederek, mesaj göndererek acılarını paylaşan, başsağlığı dileklerini ileten herkese teşekkür eden Güngör" Başkanımız Ahmet Boztaş’a bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum, Mekanı cennet olsun. Ailesine, sevenlerine, iş dünyamıza, üyelerimize, bizlere sabırlar diliyorum” diye konuştu.

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