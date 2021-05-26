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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz istifa etti

DHA

Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz istifa etti


Süleyman EKİNAslı DURAN/ANTALYA, (DHA) Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, Antalyaspor Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, Antalyaspor Yönetim Kurulu üyeleri ile tesislerde basın toplantısı düzenledi. Başkanlık görevini bıraktığını açıklayan Mustafa Yılmaz, "Sağlık sorunları da var. Ben bu kulübe her şeyimi verdim. Benim soyadım Yılmaz. Hayatım boyunca hiçbir şeyden yılmadım. Sağlıktan dolayı bırakıyorum. Dün gece tansiyonum 18'di" dedi.
"YÖNETİM KURULU GÖREVE DEVAM EDECEK"
Yönetim kurulunun göreve devam edeceğini sözlerine ekleyen Yılmaz, "Arkadaşlarımız toplantı yapacak ve içlerinden birisi başkan olacak. Bu arkadaşımın arkasında olacağız. Kulübün sahipsiz kalacağı endişem yok" ifadelerini kullandı.
"ELİMDEN NE GELİYORSA MADDİ VE MANEVİ KULÜBÜN EMRİNDEYİM"
 Antalyasporla ilgili hayallerinin hiçbir zaman bitmeyeceğini anlatan Yılmaz, "Başkan olmadan önce nasıl elimden geldiğince Antalyaspor'un her konusuyla alakalı faydalı olmaya çalışıyorsam bundan sonra arkadaşlarımın başarılı olması için elimden ne geliyorsa maddi ve manevi kulübün emrindeyim" diye konuştu.
"ANTALYASPOR BAŞKANI OLARAK HAKKIMIZI ARAMAK İSTEDİM"
Yılmaz, başkanlığı sürecinde yönetim kurulu üyeleriyle üç aydır hem maddi hem de manevi olarak kulübe fayda sağlamaya çalıştıklarını belirterek, kulübe gelir getirecek projeler yapmak için danışma kurulu oluşturduklarını anımsattı. Türkiye Kupası'nda finali kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarına değinen Başkan Yılmaz, "Final maçından 2 gün önce TFF Başkanı Nihat Bey ile iki defa telefonla görüştüm. 'Devletin aldığı her türlü kararın sonuna kadar arkasındayız ancak eşitlik ilkesini istiyoruz. İki takım taraftarı da aynı sayıda olsun. Ne bizden ne de Beşiktaş'tan fazla taraftarı olmasın' dedim. Maçın ortalarına doğru 5 bine yakın Beşiktaşlı taraftar vardı. Bizim biletli 300 taraftarın alınmasına izin vermedikleri için Antalyaspor'un başkanı olarak hakkımızı aramak istedim. Sitemim bu yüzden" dedi.
"ALİ ŞAFAK ÖZTÜRK, BAŞARILI OLMAMAMIZ İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPTI"
Başkan Yılmaz, eski Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk'ün kulube yaptığı katkılarla kente heykeli dikilmesi gereken bir insan olduğunu söyleyerek, aynı sözü oğlu ve eski kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk için söyleyemeyeceklerini ifade etti. Yılmaz konuşmasını şöyle sürdürdü: "Maalesef Ali Şafak Öztürk bizim başarılı olmamamız için elinden geleni yapmıştır. Alanyaspor ile yarı final maçının ardından eski başkanın arkadaşı soyunma odasında benim yönetim kurulundan herhangi bir arkadaşımın izni olmadan giriyor ve futbolculara prim vaat ediyor. Ben yıllardır Antalyasporlu futbolculara prim veriyorum, deplasmana götürüyorum. Bunu sadece kulüp başkanlarına söyleyerek yapıyorum. Kimsenin haberi yok."
"KULÜBÜN 70 MİLYON BORCU VAR"
7 şirketi ve yüzlerce çalışanı olmasına rağmen bütün işlerini bir tarafa bırakıp kulubün başarısı için uğraştığını dile getiren Yılmaz, konuşmasını şöyle tamamladı: "Ben bu kulubün başarısı için 35 yıldır başkan kim olursa olsun faydalı olmaya çalıştım. Yarın yine arkadaşlarımız bu görevleri elinden geldiği kadar götürecektir. Kulübün alacakları borçlarından çıkarılırsa toplamda 70 milyon borcu vardır. Eski şekilde kulubü yönetiyor olsaydık borcumuz 215 milyon lira olacaktı. Antalyaspor, Süper Lig içerisinde bu anlamda en iyi kulüptür. Her şeye rağmen yeni sezon hazırlıklarını yapıyoruz. Afyonspor ve Akhisarspor'dan ümit milli takımda da forma giyen iki futbolcu transferi yaptık. Antalyaspor Derneği olarak da genel kurul kararı aldık."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Basın toplantısından genel ve detay görüntüler
Mustafa Yılmaz'ın açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Antalya Süleyman EKİNAslı DURAN
2021-05-26 18:10:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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