Antalya'daki kayıp Ukraynalı dağcının kardeşi: "Kaçırıldığını düşünüyoruz" 21 gündür kayıp kadını arama çalışmaları devam ediyor Slava Kryvoshe: “Yana için bu dağ çok kolay bir dağ. Daha büyük dağlara çıktı. Rusya’da 5642 yüksekliğindeki Elbruz Dağı'na tırmanmıştı”

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Antalya’da 1715 rakımlı Geyik Sivrisi Dağı’na tırmanan ve 3 haftadır kendisinden haber alınamayan Ukraynalı Yana Kryvosheia’nin kardeşi Slava Kryvosheia, ablasının kaçırıldığı yönünde şüphelerinin olduğunu söyledi. Slava Kryvosheia, “Yana için bu dağ çok kolay bir dağ. Daha büyük dağlara çıktı. Rusya’da 5642 yüksekliğindeki Elbruz Dağı'na tırmanmıştı. Kaçırıldığını düşünüyoruz” dedi.

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