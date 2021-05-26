Alanya Kalesi’ndeki orman yangını korkuttu

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Antalya’nın Alanya ilçesinde kale yamacındaki ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürülürken, yangının yerleşim yerlerine yakın olması paniğe neden oldu.

Alanya Kalesi yamacındaki Çarşı Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 2 itfaiye aracı, 1 arazöz ve çok sayıda personel yangına müdahale etti. Yöre sakinleri de ellerindeki kova ve bahçe hortumuyla söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin anında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, yangının yerleşim yerlerine yakın olması ise paniğe neden oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, yaklaşık 1 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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