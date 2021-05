A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Kim olursa olsun herkes aynı duyguyu Türkiye’nin başarısını düşünüyor. Bu ülke bizim bunu hepimiz birlikte yapacağız. Telefon açanlar, erik göndereyim, ceviz göndereyim diyenler oluyor. Biz de sevginizi esirgemeyin dua edin diyoruz. İnşallah iyi olur, beklenti var biliyorum. 30 kişiyi, tek kişi, tek yürek olarak görüyorum” dedi.

Antalya’nın Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde kampta bulunan A Milli Takım, yarın Azerbaycan'la oynayacağı hazırlık maçı öncesi Teknik Direktör Şenol Güneş ve Rıdvan Yılmaz gazetecilere açıklamada bulundu.

Şenol Güneş, yeni bir kamp döneminin başladığını ve kampın ortalarına geldiklerini söyledi.

2 Haziran’a kadar Antalya’da olacaklarını ifade eden Güneş, ”Kadromuzu yaparken daha önce bizimle beraber olan, şu anda bizimle olmayan şampiyona yolunda katkı yapmış, sakatlığı nedeniyle ya da tercih sebebiyle olmayan arkadaşlarımız var. Onlar da bizim için önemli. 30 arkadaşımız burada. 26’ya inecek kadromuzun sebebi şu. 23’tü 26’ya çıkarıldı. Bu resmiyet. Pandemi ve ciddi sakatlık nedeniyle ayın 10’una kadar bir sorun olursa değişiklik yapma hakkımız var. 26’ya inmek zorundayız. Birkaç kişi daha alabilirdik. 2 kişi daha alabilirdik. Dorukhan, Mahmut, İrfan zaten sakat gelmişti, Ozan Kabak, yarın hepsi katılacak. Şu an takımdaki oyuncularda bir sıkıntı yok. 4 oyuncumuzun dışarıda kalması tabii ki üzüntü verici. Çağrılmayan arkadaşlarımıza üzülüyoruz, onlar üzülüyorlar. Sitemlerini söylüyorlar. Bu değişkenlikler olacaktır. Bu kamp değil başka kamp olacaktır” diye konuştu.



"30 kişi tek yürek, tek kişi gibi"

Kamptaki oyuncuların heyecanını ve coşkusunu yakından gözlemlediğini ifade eden Güneş, “Rekabeti kendileri yapıyorlar. Biz baskı yapmadan akşamları 18.30’da idman yaptık. Diğer zamanlar serbest olsun diye serbest bıraktık ama onlar salonda ve özel çalışmalar yaptılar. Kendilerini göstermek için çok heyecanlılar. Bu da hoşuma gidiyor. Kadromuz 30 kişi, bunun 26‘sı belli olacak. Ama 30 kişi, tek kişi gibi düşünüyor. Gelen tüm oyuncular aynı duygu ve düşünceyi paylaşıyorlar. Biz bir ekibimiz, bunu tüm futbolcular söylüyorlar. Güzel bir ambiyansımız var. Eğer çocuklarımız ailenin evladı, kardeşi pozisyonunda bize umut besliyorlar, biz de o umudu mutluluğa çevirmek için daha çok çalışacağız. 30 kişi 26’ya inecek. Maça çıkarken 23 olacak, oynarken 11 olacak, 5 kişi değişecek. Bu işin doğasında var. Kim olursa olsun herkes aynı duyguyu Türkiye’nin başarısını düşünüyor. Bu ülke bizim, bunu hepimiz birlikte yapacağız. Telefon açanlar, erik göndereyim, ceviz göndereyim diyenler oluyor. Biz de sevginizi esirgemeyin, dua edin diyoruz. İnşallah iyi olur, beklenti var biliyorum. 30 kişiyi, tek kişi, tek yürek olarak görüyorum” diye konuştu.



"Kolay maç olmayacak"

Azerbaycan ile hazırlık maçının olmazsa olmazları arasından olduğunu, geçen yıldan planladıklarını dile getiren Şenol Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Karışlıklı verilmiş sözümüzde vardı. Onu yerine getirdik. Belçika ile almıştık arkasından Kuzey İrlanda vardı. Gelmek istemedi. Zaman zaman güçlü rakiplere motivasyon daha iyi olabilir. Sizden güçsüz görünen takımlar da sürpriz yapabilir. Böyle maçları Avrupa Şampiyonası finallerinde gördük. Yarınki maçımız dostluk maçıdır. Ben de rakibimizi fazla tanımıyorum. Rakibimizi görmek, yakından tanımak istiyoruz. Savunma yapan takımlar size her zaman zorluk çıkarırlar. Zor top kaybeden, savunmayı iyi yapan, iyi pas yapabilen bir takım. Çok kolay bir maç olmayacak. Elimizden gelenin en iyisini yapıp kazanmak ve güzel bir futbol müsabakası izlettirmek istiyoruz.”



"Mert Müldür'e övgü"

Mert Müldür’le ilgili değerlendirmelerde bulunan güneş şu ifadelere yer verdi: "Mert daha öncede bizimle beraberdi. Onunla ilgilin hiç olumsuzluğumuz olmadı. İyi bir oyuncu önü açık diye düşünüyorum. Üstüne koyacağını bekliyorum. Genç yetenekli başarılı bir oyuncu. Zeki Çelik de yetenekli ve başarılı. Yarına bakarsak Zeki değil Mert ile başlayacağım.”



"Burak Yılmaz'ın KDV'si var"

Burak Yılmaz’ın saha içindeki durumu ve forvet hattındaki yükü ile ilgili soruya Güneş, “Burak Yılmaz bugüne kadar iyi geldi. Bundan sonrada iyi gider diye düşünüyorum. En azından 6 ay daha gider KDV’si var ya onun için. Burak Yılmaz, hep tartışılan bir oyuncu, daha yukarı çıktığına göre son bir hamle daha yapar diye düşünüyorum. En azından Avrupa Şampiyonası’nı, Dünya Kupası’nı geçirsin belki hoca olur. Kendini de buna hazırlıyor. Her geçen gün üzerine koyarak geldi. Zaman zaman başarılı başarısız günler olabilir. Kendini geliştirdi, sorumluluklarını biliyor. Geçen sene Emre Belözoğlu ile saha içinde iyi yaptılar, bu sene kendi yapacaktır. Arkadaşları da yardım ediyor. Saha içinde birinin diğerinden farkı yok. Hepimiz mutluyuz, şu anda, heyecanımız asıl mutluluğumuz sahada Avrupa Şampiyonası’na kıran kırana maça hazır olmamız gerekiyor. Burak Yılmaz bunu kaldıracak bir oyuncu. Zaten kaldırmasa buradan Fransa’ya gidip Lille takımında şampiyon olmazdı. Ülkemize de katkı yapacaktır” cevabını verdi.



"Kaybetmemek için ele ele vereceğiz"

Müsabakalar resmileştikçe o gün çıkabilecek en iyi ilk 11’le sahaya çıkacaklarının altını çizen Şenol Güneş, “Değişiklik yapmaya devam edeceğiz. Yenilerle birlikte rekabeti yapmak zorundayız. Bizim hedefimiz Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası elemelerine katılarak bu oyuncu grubunu iki turnuvayı katıp, bunlara yenilerini ortaya çıkarmak üretime dönmek olmalıdır. O zaman rekabet kendiliğinden hızlanır. Başarı her zaman dikkat çeker. Başarıyı yakalamaktan önce doğru davranış ve ilkelerle olmakla toplumda kabuk görmek üzerine işimizi yürüttük. Büyük değerler oluşturmamız gerektiğini düşündük. Buna da ortak hayaller koyduk. O da nedir; ülkemizin bizden beklediği futbol ile bizim hayalimiz birleşsin istedik. Sokaktaki ambians, milli takımın kabul görmesi, ilgi görmesi bizi mutlu ediyor. Oyuncularımızın başarısı da bizi mutlu ediyor. Futbol her zaman kazanılan maçlarla olmuyor. Biz kaybettiğimizde oyuncularımızla beraberdik. Şimdide beraberiz. Kaybetmemek için el ele vereceğiz. Bize düşen görev sahadaki görevimizi iyi yapmak. Bu kampta en iyisini yapacağız. Böyle bir takım olgusu var. Halkımızda bizi sahipleniyor, buna da çok seviniyoruz” dedi.



"Rakipleri analiz ediyoruz"

"Oyuncuları mental olarak nasıl hazırlıyorsunuz?" sorusuna Güneş, “Geldiğimiz günden beri ligin yoğun temposu içinde çok oynayan, az oynayan, hiç oynamayan, başarılı başarısız takımlardan gelen oyuncular var. Bunların hepsinin buraya geldiğiniz zaman bitmesi gerekiyor. Ama bitti demekle bitmiyor. Gerekeni yapmak gerekiyor. Zaten oyuncularımıza rakiplerin analizlerini vermiştik. Bu kampları kendi içinde hem rahat etmek hem de hedefi hatırlatmak, motivasyon kurmak ve rakipleri tanımak üzerine koyacağız. Bunları sıkıcı olmadan yapmak istiyoruz. Almanya kampında İtalya maçının hazırlıkları başlayacak. Her maçın ardından bir sonraki rakibin hazırlıklarını yapacağız. Rakiplerimizin 3ü’nü de analiz ediyoruz. Heyecan hepimizde var. İnsanın kalbi varsa, heyecanı vardır” cevabını verdi.



"Gruptan çıkmayı bekliyoruz"

Azerbaycanlı bir gazetecinin "Buradan Azerbaycan halkına ne söylemek istersiniz?" şeklindeki soruna Güneş şu cevabı verdi: “Heyecanımız Avrupa Şampiyonası’nda gruptan çıkmak, ondan sonra gidebileceğimiz kadar gitmek. Güzel futbolla fair play içinde oynayacağız. Oradaki taraftarlara da iş düşüyor, bize de iş düşüyor. Onlar futbolu seviyorlar. Bizi desteklemelerini istiyorum bu destekleri kendi oyuncuları anlayışı içinde olmasını bekliyorum. Onlara güzel futbol sunmak için orada olacağız. Onlar adına Türkiye adına da gruptan çıkmayı bekliyoruz. İtalya maçının sonucu ne olursa olsun bizim için Galler ve İsviçre maçı çok önemli. Güç birliği içinde olalım, mutluluğu paylaşalım.”



"Hayallerim var"

Genç oyuncu Rıdvan Yılmaz ise, “Hocamız bana şans verdi, heyecanlıyım. Takımın en genciyim, milli formayı en iyi şekilde terletmeye çalışacağım. Beş yıl önce futbolu spor olarak yapıyordum. O zamanlar çalışıyordum buralara gelmek için hayal kuruyordum. Hayallerim bir çoğunu gerçekleştirdim. Hayatım yeni başlıyor. Buralarda kalıcı olmak önemli. İnşallah kalıcı olmak için çalışmaya devam edeceğim. Bu yaptığımı sporda özgüven meselesi çok önemli, abilerimle burası için çok iyi hazırlandık. Ülkemizi şampiyonada en iyi şekilde temsil edeceğiz” diye konuştu.

Yılmaz, Milli Takım’da olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, tüm oyuncuların kendisi için değerli ve ağabeyleri olduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan A Milli Takım Azerbaycan maçı hazırlıklarını, 15 dakikası basına açık şekilde Şenol Güneş yönetiminde sürdürdü.

