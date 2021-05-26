Mahir ÇEVİREN/FİNİKE (Antalya), (DHA)ANTALYA´nın Finike ilçesinde, motosikletiyle kavşakta dönüş yapan TIR'ın altında kalan kasksız sürücü Salim Ulusoy (61), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Turunçova Mahallesi´nde meydana geldi. Salim Ulusoy yönetimindeki motosiklet, kavşaktan dönüş yapmaya çalışan U.G.'nin (36) kullandığı 07 AKC 729 plakalı TIR´ın altında kaldı. Başında kask olmadığı belirtilen Salim Ulusoy ağır yaralanırken, kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Salim Ulusoy'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Ulusoy´un cansız bedeni inceleme sonrası morga konulurken, TIR sürücüsü U.G. ise gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Finike Mahir ÇEVİREN
2021-05-26 20:04:02
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