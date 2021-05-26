Azerbaycan Milli Takımı hazırlıklarını tamamladı

Mithat ABAKAN Ömer KARÇA / MANAVGAT ANTALYA),(DHA) - Türkiye ile yarın hazırlık maçında karşılaşacak Azerbaycan A Milli Futbol Takımı mücadele öncesinde son antrenmanını gerçekleştirdi.Azerbaycan A Milli futbol Takımı, yarın saat 20.00´de Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı´nda A Milli Futbol Takımı ile yapacağı hazırlık karşılaşması öncesinde son çalışmasını Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi´nde gerçekleştirdi. Teknik direktör Gianni De Biassi yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular ısınma hareketlerinin ardından teknik çalışma yaptı. Antrenman basına kapalı olarak gerçekleştirilen kalan bölümünde ise Türkiye maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Antrenmandan görüntüler
DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Mithat ABAKANÖmer KARÇA
2021-05-26 20:53:17
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