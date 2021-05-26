Sulama havuzuna giren 2 arkadaş boğuldu (2)

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ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞU 40 GÜN ÖNCE DOĞMUŞ

Antalya'nın Kaş ilçesinde, serinlemek için yapay sulama havuzuna girip, boğulan Mustafa Eldemir´in evli ve 3 çocuk babası olduğu, üçüncü çocuğunun 40 gün önce dünyaya geldiği öğrenildi. Gürcistan uyruklu Abdulaev Gokhak´ın ise evli olduğu ancak çocuğunun bulunmadığı kaydedildi. Eldemir ve Gokhak'ın yaklaşık 4 yıldır Kaş'ta seralarda çalıştığı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR

2021-05-26 22:14:54



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