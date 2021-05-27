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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Güvenli Turizm' sertifikalı yatlara ilgi

DHA

'Güvenli Turizm' sertifikalı yatlara ilgi


Levent YENİGÜNİbrahim LALELİ/KEMER (Antalya), (DHA)ANTALYA'da, pandemi sürecinde tesisler, 'Güvenli Turizm Sertifikası' ile faaliyet gösterirken, müşteriye özel hizmet veren yat sahipleri de bu sertifikayı almaya yöneliyor. Sertifika alınan yatlar, tatilcilerden daha fazla talep görüyor. Steril hale getirilen yatlarda personel maske ve eldiven takıyor, turistlere sosyal mesafe kurallarına uygun hizmet sunuyor.
Pandemide Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ardından turizmin en önemli merkezlerinden Antalya'nın Kemer ilçesinde de turizm hareketliliği arttı. Yerli ve yabancı tatilciler, bölgedeki turizm tesislerine gelirken, koronavirüs salgını nedeniyle tekne ve yatlar da rağbet görmeye başladı. Bölgedeki tesisler, 'Güvenli Turizm Sertifikası' ile faaliyet gösterirken, müşteriye özel hizmet veren yat sahipleri de bu sertifikayı almaya yöneliyor. Sertifika alınan yatlar ise tatilcilerden daha fazla talep görüyor. Pandemi kuralları kapsamında steril hale getirilen ve dezenfektanlarla temizlenen yatlarda personel maske ile eldiven takıyor ve turistlere sosyal mesafe kurallarına göre hizmet sunuyor.
'BÜTÜN ÖNLEMLER ALINMIŞ'
Eşiyle özel mavi tura çıkan Onur Güner, "17 günlük kısıtlamalardan sonra eşimle tatil yapmayı istedik. Yaptığımız araştırmalarda otellerdense yatların daha güvenli olduğuna karar verdik. Eşim daha temiz, daha güvenli bir yer olmasını istediği için araştırmalar yapmış, mavi bayraklı ve sertifikalı bir tekne olduğu için bu tekneyi tercih ettik. Tercihimizde de yanılmamışız bütün önlemler alınmış. Her şey çok güzel bir şekilde uygulanmış. Çok memnunuz" dedi.
Lillia Güner ise "Uzun süre karantina nedeniyle evde kaldıktan sonra kocam ile konuşarak tatil yapmak istedik. Öncelikle güvenlikli bir tatil düşündük. Bu nedenle ben de internete baktım 'Nerede güvenli bir tatil yapabiliriz' diye. Bu nedenle de bu yatı bulduk. Ben öncelikle mavi bayrağı gördüm bununla birlikte de 'Güvenli Turizm Sertifikası' vardı. Buraya gelince de gördük ki her türlü önlemi alarak uyguluyorlar. Çalışanların hepsi dikkatliler aynı zamanda maske ve eldiven takıyorlar" diye konuştu.
'5 YILDIZLI OTELLERDEKİ ŞARTLAR MEVCUT'
İlçede özel yat hizmeti veren firmanın müdürü Mustafa Kaplan da "Şirketimizde 5 yat bulunmakta, bu yatların hepsine sertifikaları aldık. Uzun bir süreçten sonra bunları gerçekleştirdik. Bütün kuralları yerine getiriyoruz ve mavi bayrağımız var. Denizlerin güvenliği bize ait. Turistler özellikle güvenli turizm sertifikamızı soruyor. Yani kendilerini güvende hissetmek istiyorlar. Bu nedenle biz de gereken bütün şartları yerine getirdik ve bunları aldık. 5 yıldızlı otelde şartlar varsa bizde de mevcut" dedi. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜNİbrahim LALELİ
2021-05-27 09:33:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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