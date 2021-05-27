Elektrikte yatırım ve yeşil enerji dönemi

Cengiz ve Koloğlu Holding’in elektrik sektöründe yer alan şirketleri tarafından 4 ayda bir yayımlanan kW ve CK Enerji dergilerinin yeni sayıları çıktı. kW Dergisi’nde; 20212025 yıllarını kapsayan elektrikte Yeni Uygulama Dönemi’nde yapılacak yatırımlar, CK Enerji Dergisi’nde ise “yenilenebilir enerji” kapağa taşındı.

CK Enerji’de; “Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (IREC) nedir, niye ve nasıl alınır?” konuları detaylı olarak işlenirken kW’de ise Yeni Uygulama Dönemi’nde Boğaziçi Elektrik, CK Enerji Akdeniz Elektrik ve CK Enerji Çamlıbel Elektrik'in toplam 9.4 milyar TL’yi bulacak yatırımlarında önceliklerinin ne olacağı anlatıldı.

Holding’in elektrik sektöründe yer alan şirketlerinin 2017 yılından bu yana düzenli olarak yayımladığı kurumsal dergilerin son sayısında, 20212025 yıllarını kapsayan yeni uygulama dönemi ve yeşil enerji konuları kapağa taşındı.

kW Dergisi’nde Yeni Uygulama Dönemi ele alınarak Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. uzmanları bu dönemde yatırım önceliklerini anlattı. Dergideki habere göre Türkiye genelinde 20212025 yılları arasında yapılacak toplam 66.7 milyar TL yatırımın, 9.4 milyar TL’lik kısmını Akdeniz Elektrik ve CK Enerji Çamlıbel Elektrik üstlenecek. Derginin yeni sayısında enerji sektöründeki kadınlara rol model olan Koloğlu Holding Strateji ve Planlama Direktörü Arzu Hatice Atik’le yapılan röportaj da yer aldı. Gençlere, “İyi bir eğitim alsınlar, kendilerini daima geliştirsinler” önerisinde bulunan Atik, “30 yıl önce bu sektörü seçtim ve asla pişman olmadım” diyerek deneyimlerini de paylaştı.

Yeşil enerjinin önlenemez yükselişi

CK Enerji Dergisi’nde ise pandemi sürecinde çok daha fazla öne çıkan “yeşil enerji” konusu detaylı olarak işlendi. Haberde CK Enerji Boğaziçi Elektrik, CK Enerji Akdeniz Elektrik ve CK Enerji Çamlıbel Elektrik’te bu alanda görev yapan uzmanların görüşlerinin yanı sıra son dönemde çok sık gündeme gelen “Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (IREC) nedir, nasıl alınır, kimler neden bu sertifikayı tercih eder” tespitlerine de yer verildi.

CK Enerji Dergisi’ne röportaj veren Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sinir Bilim Uzmanı Prof. Dr. Sinan Canan ise pandeminin bundan sonra insanların hayatında nasıl iz bırakacağını anlattı. Elektrik kesintilerinde tüketicilerin sert tepkisini ‘alışılmış hak’ algısı ile anlatan Prof. Canan röportajında, ‘hayal kurmayı’ insanın ‘süper gücü’ olarak tanımladı.

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