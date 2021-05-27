'İcradan otomobil alacağız' yalanıyla dolandırıcılığa 5'er yıl hapis



Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, icradan otomobil alacakları yalanını söyleyerek, mobilyacı Erol Dağdelen'in (53) 180 bin lirasını dolandıran Mustafa Vural ile dini nikahla birlikte yaşadığı Sevgi Sarıkaya ve İbrahim Taş, 5'er yıl hapis ve 50'şer bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kepez'de mobilya ustası Erol Dağdelen, geçen yıl eylülde polise gidip, dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Suç duyurusunda bulunan Dağdelen, güveninin kötüye kullanılıp, 180 bin lirasının dolandırıldığını belirtti. Avukatıyla savcılığa giden Dağdelen, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Mustafa Vural ile dini nikahla birlikte yaşadığı Sevgi Sarıkaya'nın evine mutfak dolabı yaptım. Mustafa Vural bana galerici olduğunu söyleyince aracımı satmak istediğimi söyledim. O da bana güzel araç alabileceğini söyledi. Eşimle evine gidip çay içtik. Bana güven sağladı. Arabamı 180 bin liraya sattım. 3 gün sonra Mustafa Vural beni arayıp, Isparta'da icradan 130 bin liraya araç bulduğunu söyledi. Kendisine 6 bin, icra dairesinde satışı sağlayacak memura da 6 bin lira alacağını belirtti, kabul ettim. Isparta'ya gittik. Adliyeye yakın yerde icra dairesinde çalıştığını söyleyen İbrahim Taş adındaki kişiyle buluştuk. Benden 50 bin lira teminat bedeli yatırmamı istedi. Mustafa Vural bana IBAN numarası verdi ve parayı oraya gönderdim. Gönderdiğim hesabın Sevgi Sarıkaya'nın olduğunu görünce Mustafa bana 'Vergi borcum var. Borç çıkıyor. Sen açıklama kısmına elden alınan para karşılığı olarak yaz' dedi. Bende güven oluşturduğu için dediği gibi yazdım. Kafede 3 saat oturduktan sonra İbrahim adındaki kişi Mustafa'yı arayarak, 'Hayırlı olsun. Araç artık sizde' dedi. Mustafa da bunu söyleyince Antalya'ya döndük."

'5-6 KİŞİYİ DAHA BÖYLE DOLANDIRMIŞ'

Bankaya giderek, 80 bin lira çektiğini ve Mustafa Vural'a elden verdiğini anlatan Dağdelen, "Aracın 2-3 güne elime geçeceğini söyledi. 1-2 gün sonra Mustafa Vural, Denizli'de 80 bin liraya uygun otomobil bulduğunu ve bana bunu alabileceğini söyledi. Ben de o kadar param olmadığını, 50 bin liram olduğunu söyledim. O da 30 bin lirayı kendisinin verebileceğini ifade etti. Ben de kabul ettim. Sevgi Sarıkaya hesabına parayı gönderdim. Bir süre sonra Mustafa Vural'a telefonla ulaşamadım. Isparta'ya gittim. Kendisini icra memuru olarak tanıtan İbrahim adlı kişiyi de bulamadım. Mustafa Vural'ın eşini buldum. Eşi de dini nikahlı olduklarını, ayrıldıklarını ve artık görüşmediğini söyledi. 5-6 kişiyi daha böyle dolandırmış" dedi.

3 SANIĞA 5'ER YIL HAPİS

Şikayet üzerine soruşturma başlatan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Mustafa Vural, Sevgi Sarıkaya ve İbrahim Taş hakkında hazırladığı iddianame, Antalya 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Davanın 4'üncü duruşmasına sanıkların avukatı ve şikayetçi Erol Dağdelen ile avukatı Yağmur Uygun katıldı. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, sanıkların 'kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan bahisle ve bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık' suçunu işlediklerini belirtip, cezalandırılmalarını istedi. Sanıkların avukatı ise suçlamaları kabul etmeyerek, müvekkillerinin beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, 3 sanığı 5'er yıl hapis ve 50'şer bin lira adli para cezasına mahkum etti. Kararın onanması halinde 3 sanık da tutuklanacak.

MAHKEME HEYETİNE TEŞEKKÜR

Şikayetçi avukatı Yağmur Uygun, yargılamayı yapan heyete teşekkür ettiğini belirterek, "Sanıkların sabıka geçmişi değerlendirildiğinde daha üst hadden cezalandırılma yapılması gerektiği kanaatindeyiz. Müvekkilin mağduriyetinin sanıklarca giderilmediği düşünüldüğünde ve yeni denetimli serbestlik kanunu dikkate alındığında tatmin edici bir sonuç doğurmuyor ne yazık ki. Gerekli itirazlarımızı yaptık ancak tabii ki bu sonucunda adalet sistemimiz adına umut verici ve iç açıcı bir sonuç olduğunu belirtmek isterim" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-05-27 10:43:38



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