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(ÖZEL) Pandemiye meydan okuyup herkesi kıskandıran tatil 3 ay evde kalıp 9 ay karavanla geziyorlar Karavanları ile tatil yapan Nursel Balcı Soyman: “Eşimiz dostumuz bizi kıskanıyor” Korona virüste tatile çıkmak isteyenlerin tercihi karavan oldu

İHA

(ÖZEL) Pandemiye meydan okuyup herkesi kıskandıran tatil 3 ay evde kalıp 9 ay karavanla geziyorlar Karavanları ile tatil yapan Nursel Balcı Soyman: “Eşimiz dostumuz bizi kıskanıyor” Korona virüste tatile çıkmak isteyenlerin tercihi karavan oldu

Korona virüs döneminde, virüsten korunaklı bir tatil yapmak isteyenlerin tercihi karavan oldu. Havaların ısınması ile birlikte sayıları artan karavancıların tercihi Antalya oldu. Karavanlarını adeta ev yaşantısına çeviren ve karavanıyla tatil yapmak için Serik ilçesine bağlı Boğazkent Mahallesini tercih eden Soyman ailesi, karavanla gezmekten dolayı memnun olduklarını belirterek, “Eşimiz dostumuz bizi kıskanıyor” dedi.
Pandemi döneminde tatil yapamayanlar çareyi karavanla yolculukta buldu. Korona virüs salgını nedeniyle evde sıkılan ve tatilden geri kalmak isteyenler soluğu yine Antalya’da aldı.

“Hayatımızdan çok memnunuz”
3 ay evde kalıp 9 ay karavanla tatil yaptıklarını belirten Nursel Balcı Soyman, “Biz daha öncede geziyorduk ama bu pandemi döneminde çok işimize yaradı. Çünkü en azından izolasyon bir şekilde yaşamaya başladık, otellere gitmedik. Birçok yerden siz gidin buradan diyorlar. Bir karavancının hatasıyla bütün karavancıları karalayıp bizi yolluyorlar. Biz İstanbul’dan çıkıp kıyı kıyı dolaşıp, her yere gidiyoruz. Bir program yapmadan şurası da güzelmiş, burası da güzelmiş diye haritadan seçerek, ya da tavsiye üzerine gittiğimiz birçok yer var. Eşimiz dostumuz beni bu yüzden hep kıskanıyor. Ne kadar güzel, ne kadar şanslısınız, ne güzel karavanınız var diye. Bazı insanlar yadırgıyor, kaça aldınız içeri nasıl gibi sorular geliyor ama genelde olumlu tepkiler geliyor. Eşim çadırla başlamış daha sonra güzel bir karavanla banyosu, yatak odası, tuvaletiyle ısınma sistemi ve güneş paneli yapılınca adeta bir ev yaşantısını yaşıyoruz. Hayatımızdan çok memnunuz, kışın 3 ay evde kalıyoruz, diğer bütün aylarda dışarı kalıyoruz hep geziyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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