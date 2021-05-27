Engelsiz plajda çalışmalar başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kışın fırtınadan zarar gören Konyaaltı Sahili’ndeki Engelsiz Plaj’da sezon hazırlıklarına başladı. Engelli bireylerin rahat bir şekilde denize girmeleri için plaj donatılarının montajı yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Konyaaltı Sahili’nde bulunan Engelsiz Plaj’da çalışmalar yapıyor. Ekipler, kışın fırtınadan zarar gören ve kullanılmaz hale gelen Engelli Plajı ve donatılarını yeniliyor. Antalya’da yaşayan ya da şehir dışından tatil için kente gelen engelli vatandaşların rahatlıkla denize girebilmesi için Engelsiz Plaj iskelesi, denize kazıklar çakılarak yeniden inşa ediliyor.



Ayrıca plaj alanında engelli bireylerin otopark alanından denize ulaşımına kadar kullanacağı yol üzerinde de bakım onarım yapılıyor. Duş ve soyunma kabinleri ile gölgelik, şezlong ve yatay asansörler engelli bireyler için standartlara uygun ve kolay yararlanacak hale getiriliyor. Tüm yaş gurubundan engelli bireylerin faydalandığı plajda çalışmaların kısa sürede tamamlanarak yaz sezonuyla birlikte hizmete açılması planlanıyor.

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