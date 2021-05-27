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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençlik söyleşilerinde gençler sordu uzmanlar yanıtladı

İHA

Gençlik söyleşilerinde gençler sordu uzmanlar yanıtladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi gençlerin talepleri doğrultusunda online ‘Gençlik Söyleşileri’ programını hayata geçirdi. Alanında uzman kişiler ve gençleri bir araya getiren söyleşilerde, kripto para, teknoloji bağımlılığı, pandemide gençlerin durumu gibi önemli konular üzerinde duruldu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından planlanan Gençlik Söyleşileri ‘Dijital Dönüşüm ve Kripto Para’ ile başladı. Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat tarafından gerçekleştirilen online söyleşide, Kripto para nedir? Kripto para sisteminin güvenilirliği nedir? Kripto para sektöründe kariyer yapmak mümkün mü? Kripto para eğitimleri ve dijital dönüşüm gibi konular ele alındı.

“Kripto para sistemi güvenilir mi”
Kripto para sistemlerinin güvenilirliği konusunda gençleri bilgilendiren Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat, “Alım satım yapanların bilinç sahibi olması lazım. Hangi kripto parayı neye göre alacağını, işleyişini bilmeden, alım satım platformlarının güvenilirliğini, tarihçesini bilmeden bu işlere girmek son derece risklidir. Eğer bu konularda bilgi sahibi değilseniz, elinizdeki son birikimi yatırmanız sizin açınızdan hüsranla sonuçlanabilir” dedi.

“Kariyer yapılabilir mi”
Kripto para sisteminde kariyer yapmamın mümkün olup olmadığı yönünde de bilgi veren Polat, “Kripto paranın yazılım geliştirme, hukuksal yönü, teknolojik yönü, fiyat tahmini, dijital dönüşüm gibi açılımları var. Gençler bu açılımlar üzerinden bir nokta belirlerlerse daha uzun soluklu ama kalıcı bir noktaya gidebilirler. Coinlerin nasıl çalıştıklarını, gelecekte karşılaşılabilecek sorunların çözümü, devletlerin bu konuları nasıl kabul edeceği gibi konular üzerine kendilerini geliştirebilirler. Bu alanda üniversite bölümleri ya da sertifika eğitimleri alabilirler” diye konuştu.

“Teknoloji bağımlılığı”
Büyükşehir Belediyesi Gençlik Söyleşilerinin ikincisinde ise, ‘Teknoloji Bağımlılığı ve Dijital Oyunlar’ online söyleşisi gerçekleştirildi. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yavuz Samur tarafından gerçekleştirilen söyleşide, Dijital oyun bağımlılığı nedir? Oyun bağımlılığı nasıl anlaşılır? Aile ve çocuk arasındaki oyun bağımlılığı çatışması, Bilgisayar oyunları ile para kazanılabilir mi? Oyun bağımlılığı sosyalleşmeyi etkiliyor mu? gibi sorular uzman konuk tarafından cevaplandırıldı.

“Erkekler dijital kızlar sosyal medyada”
Doç. Dr. Yavuz Samur, genel olarak erkeklerin daha çok dijital oyuna yöneldiğini belirterek, “Kızlar ise sosyal medyada zaman geçiriyor. Yapacak bir işi olmayan çocuk genellikle ekrana gider. Çocukların devam eden bir kursu yoksa, dışarıya çıktığında buluşacak bir arkadaşı yoksa, katıldığı bir etkinlik yoksa, evde çocukla zaman geçiren bir anne baba yoksa, sosyalleşebileceği bir ortam yoksa çocuk tabi ki ekrana gider. Pandemi sürecinde çocuk sokağa çıkamıyor, oyuna yöneliyor. Bütün bu uygulama ve oyunlar bize daha çok haz vermek için tasarlanıyor. Daha çok haz almak depresyona kadar gider. Bunun sonucunda akademik hayattaki başarı azalıyor, sosyalleşme azalıyor, fiziksel etkinlikler azalıyor ve daha bağımlı olma yolunda ilerliyoruz. Yaşına uygun, arkadaşları ile oynayabileceği, oyun kalitesi çok önemli” diye konuştu.

“Pandemide gençler”
Son söyleşinin konusu ise ‘Pandemide Gençlerin İyi Olma Halinin Korunması’ oldu. Türk Psikologlar Derneği Antalya Şubesi Başkan Yardımcısı ve Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Klinik Psikolog. Dr. Ece Varlık Özsoy, Pandemi çocuk ve genç nüfusu nasıl etkiledi? Karantina döneminde ebeveyn ve çocuk çatışmaları, çevrimiçi derslerde adaptasyon sorunu, teknoloji bağımlılığından kaçınma yolları, pandemi dönemi ve sınav hazırlığı konularını değerlendirdi.

“Sosyalleşemiyoruz”
Dr. Ece Varlık Özsoy, söyleşide çocuk, genç ve yetişkin olarak yaşanılan en büyük sorunun sosyalleşme olduğunu belirterek, “Sosyalleşme anlamında kendimizi kısıtlıyoruz. Bu dönemde gençlerin en büyük ihtiyacı akran iletişimi ve sosyal destek. Bu noktada ergenlerimiz diğer gelişim çağına göre daha fazla etkileniyor olabilir. Erken yaş çocukluk dönemi de aynı şekilde etkilendi. Evde kalma ve kısıtlamalarla bağlantılı olarak obezite gibi, rutinlerin bozulması, uyku düzeni, konsantrasyon kaybı gibi sorunlar meydana geldi. Bu durum psikolojik anlamda sağlık sorunları doğurabiliyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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