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Rus Konsolos Rogoza: “Uçuşların başlamasıyla Rusların Kemer’e akın edeceğini düşünüyorum”

İHA

Rus Konsolos Rogoza: “Uçuşların başlamasıyla Rusların Kemer’e akın edeceğini düşünüyorum”

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile bir araya gelen Rusya Antalya Konsolosu Oleg Rogoza, Rusların Kemer’e gelmesini çok istediğini belirterek, "Bence biraz sabırlı olmak gerekiyor. Şu anda pandemi dolayısıyla Ruslar herhangi bir ülkeye tatile çıkamıyor. Charter uçuşları açık olmadığı için Kemer’e de gelemiyorlar. Charter uçuşların başlamasıyla Rusların Kemer’e akın edeceğini düşünüyorum" dedi.
Ziyaret sırasında, Başkan Topaloğlu’nun yanı sıra, Kemer Belediye Başkan Vekili Ferhan Fidan, Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkanı Dinçer Sarıkaya, KETOB Başkan Yardımcısı Şinasi Gürocak, Barut Kemer Otel Genel Müdürü ve KETAV yönetim kurulu üyesi Asım Burak Kıpçak, KETOB Temsilcisi Ayşegül Zeybek Uçar da hazır bulundu.

“Turizm sezonuna hazırız”
Konu ile ilgili konuşan Başkan Topaloğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Rusya ile her zaman iyi ilişkiler içerisinde olduklarını söyledi. Topaloğlu, bu sene 9 Mayıs Rus Zafer Bayramı’nı pendemi nedeniyle Kemer’de kutlayamadıklarını hatırlatarak, “Pandemi sonrası inşallah daha coşkulu kutlayacağız. Kemer olarak turizm sezonuna hazırız. Rusya’nın Khimki ve Krasnodar şehirleri ile kardeş şehiriz. İki şehrin belediye başkanını Kemer’e davet edeceğiz. Ortak projelere imza atmak istiyoruz” dedi.
Rusların Kemer’i çok sevdiğine dikkat çeken Başkan Topaloğlu, “Bu sene pandemi nedeniyle Ruslar Kemer’e gelemiyor. Charter uçuşların başlamasını bekliyoruz. Rusların da Kemer’e gelmek için sabırsızlandığını biliyoruz. Rusya ile görüşmeler devam ediyor. İnşallah her şey güzel olacak” diye konuştu.

“Uçuşların başlamasıyla Rusların Kemer’e akın edeceğini düşünüyorum”
Ziyarette konuşan Konsolos Rogoza da Rusların Kemer’e gelmesini çok istediğini belirterek, “Bence biraz sabırlı olmak gerekiyor. Şu anda pandemi dolayısıyla Ruslar herhangi bir ülkeye tatile çıkamıyor. Charter uçuşları açık olmadığı için Kemer’e de gelemiyorlar. Charter uçuşların başlamasıyla Rusların Kemer’e akın edeceğini düşünüyorum. Şu anda sadece Türkiye değil diğer destinasyonlara da çıkış yok. Moskova’dan bir heyet gelecek ve incelemelerde bulunacak. Pandemi ile ilgili gerekli denetimlerden sonra rapor hazırlanacak ve rapora göre hareket edilecek. Rapor sonrası gerekli izinlerin verileceğini düşünüyorum. Türkiye’ye gelenler arasında Ruslar hala ilk sırada” şeklinde konuştu.
Konsolos Rogoza, Türkiye’nin pandemi ile çok iyi mücadele ettiğini ve vaka sayılarının düşüşe geçmesinde önemli çalışmalar yaptığını da sözlerine ekledi.

“Kimse net bir tarih veremiyor”
KETAV Başkanı Yorulmaz da turizm konusunda iki ülke arasındaki görüşmelerin pozitif yönde ilerlediğini belirterek, “Buna paralel olarak aşılamanın hızlanmasıyla charter uçuşların tekrar başlaması konusunda olumlu görüşmeler oldu. Ama net bir tarih kimse veremiyor. Türkiye’ye bir heyetin geleceğini biliyoruz. Rus heyetinin hazırlayacağı rapor doğrultusunda charter uçuşların başlayacağını tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sezon sonunda 2 milyon Rus turist hedefleniyor”
KETOB Başkanı Sarıkaya ise Konsolos Rogoza’nın kısa sürede Rusya ile uçuşların başlayacağı konusunda olumlu konuştuğunu söyledi. Şu anda Kemer’e gelen Ruslar olduğunu belirten Sarıkaya, “Ruslar bir şekilde Moldovya’dan, Sırbistan’dan hava yolunu kullanarak geliyorlar. Biz de şu anda Baltık ülkeleri pazarı da var. Rus halkının evinde Türkiye’nin denizi, güneşi, kumu ve eğlencesini beklediğini biliyoruz. İyi bir sezon bekliyoruz. Şu ana kadar 500 bin Rus misafir gelmiş. Sezon sonunda 2 milyon Rus turist hedefleniyor” dedi.
KETOB Başkan Yardımcısı Gürocak ise vaka sayıların düşmesiyle yakın zamanda Rusya’nın charter uçuşlarını açacağını tahmin ettiklerini kaydetti. Ziyaret sonrası Başkan Topaloğlu ve Konsolos Rogoza, birbirlerine çeşitli hediyeler verdi.

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