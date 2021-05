AK Parti : "27 Mayıslar, 12 Eylüller, 28 Şubatlar, 15 Temmuzlar tekrar etmeyecek" " 27 Mayıs darbeci zihniyeti en son 15 Temmuz’da da benzer bir senaryo sahneye koymuş ancak millet oyunlarını bozmuştur"

27 Mayıs 1960 darbesinin 61'inci yıldönümü sebebiyle AK Parti Antalya İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada " Üzerinden yıllar geçse de söz konusu darbeci zihniyet varlığını devam ettirmiş, en son 15 Temmuz’da da benzer bir senaryo sahneye koyulmuştur. Ancak Milletimiz darbeler ve darbeciler karşısındaki duruşuyla bu kez millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını bozmuştur. Millete ve hizmete sevdalı kadrolar ile Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir. 27 Mayıslar, 12 Eylüller, 28 Şubatlar, 15 Temmuzlar tekrar etmeyecek. Her türlü vesayete karşı var olan mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" denildi.

Medeniyet geleneği denildiğinde ilk akıllara gelen Türkiye ve Aziz Milletin, demokrasi ve insan hakları adına birçok fedakarlığı göze aldığı ve bu uğurda çok sayıda bedel ödediği hatırlatılan açıklamada her bir vatandaşın gönlünde yer edinen, hamuru vatan sevgisi ile yoğrulan milletin evlatlarının hukukun vesayet altına alındığı dönemlerde işkenceler gördüğünü ve idam sehpalarında şehit edildikleri kaydedildi. Vesayet ve beraberinde getirdiği darbelerin millete fayda getirmediği milletten demokrasisini, ekonomisini, moral ve motivasyonunu koparıp götürdüğü kaydedilen açıklamada , " Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne hukukun askıya alındığı, toplumsal ve siyasal düzene ilk darbe; 27 Mayıs 1960’ta, Başbakan Adnan Menderes ile yol arkadaşlarının tutuklanması ve idam edilmesiyle gerçekleştirildi. Milli irade ile arasına perde çekenlerin; insanlığa, demokrasi ve vicdanlara yönelik büyük bir ihaneti olarak hafızalarımıza kazındı.1950 yılında milli iradenin yüksek teveccühü ile dönemin tek parti zihniyetini geride bırakarak iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, kısa zamanda ortaya koydukları projeler ile Türkiye’ye çağ atlattılar. Milletimizin milli ve manevi değerlerini Anadolu coğrafyasından silmeye çalışan CHP iktidarının antidemokratik uygulamalarını rafa kaldıran merhum Menderes, bilhassa din ve vicdan özgürlüğü konusunda attığı adımlarla milletimizin gönlünde yer edinmiştir. Tek parti rejiminin en büyük ayıplarından olan Türkçe Ezanı özüne döndürerek, Anadolu’nun Ezanı Muhammedi’ye olan özlemini gidermiştir. Ancak vatanın Üzerinden yıllar geçse de söz konusu darbeci zihniyet varlığını devam ettirmiş, en son 15 Temmuz’da da benzer bir senaryo sahneye koyulmuştur. Ancak Milletimiz darbeler ve darbeciler karşısındaki duruşuyla bu kez millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını bozmuştur. Millete ve hizmete sevdalı kadrolar ile Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir. yararına olan bu gidişatın önünü tıkamak isteyenler türlü yalan ve iftiralarla algı oluşturarak 1960 yılında, askerin namlusunu Çankaya Köşkü’ne çevirmişlerdir." denildi.



"27 Mayıslar, 12 Eylüller, 28 Şubatlar, 15 Temmuzlar tekrar etmeyecek"

Millet iradesine savaş açan, milli ve manevi değerleri yok etmeye odaklı zihniyetin, demokratik yönetime antidemokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutukladığı, mizansen yargılamalar ile hukuk dışı şekilde darağacına gönderdiği bildirilen açıklamada hayatlarına son verilen yalnızca milletin vekilleri değil bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk Milletinin olduğu kaydedildi.

AK Parti Yönetim Kurulu tarafınan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Milletimizin feraseti ile ülkemize en kara günleri yaşatanlar tarihin tozlu raflarına, en karanlık günlere tanık olan Yassıada ise tarihe gömülerek bugün "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak mührünü tarihe dercetmiştir. Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının aziz hatıraları burada yaşatılmaya devam edecektir. Bu vesile ile 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların tekrar etmeyeceğini, her türlü vesayete karşı var olan mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyor, demokratik ve özgür bir ülkede yaşayabilmemiz için canlarını feda eden Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.Demokrasimize ve irademize düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacağız.

