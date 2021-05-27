

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE'nin ilk silahlı insansız deniz aracı SİDA, devam eden Denizkurdu 2021 Tatbikatı'nda ilk atışını yaparak hedefi tam isabetle vurdu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) atış görüntülerini paylaştı.

Savunma sanayiinde milli sermaye ile faaliyet gösteren Antalya merkezli ARES Tersanesi ve Ankara merkezli Meteksan Savunma, birkaç yıldır devam eden araştırma geliştirme faaliyetleri sonunda insansız deniz araçları (İDA) alanında Türkiye'nin ilk insansız muharip deniz aracı çözümünü hayata geçirdi. 'ULAQ' serisinin ilk platformu olan silahlı insansız deniz aracı SİDA, ocak ayında denize indirildi ve tecrübe seyirleri yaptı. SİDA'nın karadan kontrol edilmesi için geliştirilen Sahil Kontrol İstasyonu (SAKİ) üretimi de tamamlandı. Devam eden Denizkurdu 2021 Tatbikatı'nda ilk atışını yapan SİDA, hedefi tam isabetle vurdu. Milli Savunma Bakanlığı, bu gelişmeyi, Twitter'daki hesabından "Denizkurdu-2021 Tatbikatı'nda milli imkanlarla geliştirilen SİDA ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefi tam isabetle vurdu" şeklinde duyurdu.

ROKETSAN FÜZE SİSTEMLERİ

Yerli ve milli savunma sanayi açısından 'heyecan verici' olarak nitelenen SİDA, üstün yetenekleriyle dikkati çekiyor. Türkiye'nin deniz gücüne büyük katkı sağlaması planlanan SİDA, 400 kilometre seyir menzili, saatte 65 kilometre sürati, milli kriptolu haberleşme alt yapısı, gündüz ve gece görüş kabiliyetine sahip. Gelişmiş kompozit malzemeden üretilen SİDA; keşif, gözetleme ve istihbarat, su üstü harbi, asimetrik harp, silahlı eskort ve kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği gibi görevlerin icrasında karadan mobil araçlarla ve karargah komuta merkezinden veya yüzer platformlardan kullanılabiliyor. Araç, milli füze sistemleri üreticisi ROKETSAN'ın 4'lü lazer güdümlü Füze Cirit podu ve 2'li Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (L-UMTAS) lançeri ile de donatıldı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2021-05-27 13:05:46



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