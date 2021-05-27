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Babanın küçük tabuttaki ağır yükü Babasının çalıştığı işyerinin banyosundaki su kovasına düşen 2 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti

İHA

Babanın küçük tabuttaki ağır yükü Babasının çalıştığı işyerinin banyosundaki su kovasına düşen 2 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti

Antalya’da babasının çalıştığı iş yerinin banyosunda su dolu kovaya düşen 2 yaşındaki çocuk boğularak yaşamını yitirdi. Çocuğunun konulduğu küçük tabutu taşıyan babanın oldukça üzgün olduğu gözlendi.
Olay, dün öğle saatlerinde Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Yaş Sebze ve Meyve Hali’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba Özen Koç çalıştığı sırada 2 yaşındaki oğlu Mehmet Ali Koç, işyerinin banyosunda oynamaya başladı. Bu sırada çocuk, banyodaki su dolu kovaya yüz üstü düştü. Kovada hareketsiz duran çocuğu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Mehmet Ali Koç’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna getirildi. Morg önünde cenazeyi almaya gelen baba Özen Koç’un oldukça üzgün olduğu gözlendi. Otopsinin ardından cenaze, baba ve yakınlarının taşıyarak getirdiği küçük tabuta konuldu.
Küçük çocuğun cenazesi toprağa verilmek üzere Hatay'a gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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