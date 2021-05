Yusuf Yazıcı: Avrupa futbolunu fethetmişiz

Tolga YILDIRIMNamık Kemal KILINÇ/ANTALYA,(DHA) A Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, "Kampa geldiğimizde beraber yemek yiyoruz. Bir arkadaşımız, İtalya'dan, diğeri İngiltere, Fransa, İspanya'yı anlatıyor. Sonra dönüp kendime Avrupa futbolunu domine etmişiz, fethetmişiz orada en üst ligde oynayan arkadaşlarımız var. Hepimiz en üst seviyelerde oynuyoruz" dedi.

Fransa'da Ligue 1'de şampiyonluk kupası kazanan Yusuf Yazıcı, milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik A Milli Takımın, UEFA EURO 2020 öncesinde gerçekleştirdiği Antalya kampında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, her seferinde milli takıma çok mutlu geldiğini dile getirdi. Milli takımdaki arkadaşlık, herkesin birbirine sevgisinin çok güzel olduğuna değinen Yusuf Yazıcı, "Önümüzde hazırlık maçı, turnuvalar var. Bizim için her şeyin iyi geçeceğini düşünüyorum. Kampa geç katıldığımız için hocamız dinlendiriyor. Hazırlık maçı sonrası elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Burak Yılmaz ve Zeki Çelik ile şampiyonluk yaşadıklarını ve bu başarıyla gurur duyduklarını aktaran Yusuf Yazıcı, bu başarının Avrupa şampiyonası öncesi özgüvenlerini artırdığını vurguladı. Yusuf Yazıcı, şunları söyledi:

"Burak ağabey, Zeki ile beraber Fransa'da şampiyon olduk. Orada tarih yazdık. Bunun için çok mutluyuz. Bize farklı özgüven kattığını düşünüyorum. Kampa geldiğimizde beraber yemek yiyoruz. Bir arkadaşımız, İtalya'dan, diğeri İngiltere, Fransa, İspanya'yı anlatıyor. Sonra dönüp kendime Avrupa futbolunu domine etmişiz, fethetmişiz orada en üst ligde oynayan arkadaşlarımız var. Hepimiz en üst seviyelerde oynuyoruz. Bu bakış açısı bizi Avrupa şampiyonasında farklı yöne çevireceğimizi düşünüyorum."

Bu sırada Burak Yılmaz, Lille'de şampiyonluk kazanmadan önceki günlerdeki konuşmalarında Yusuf Yazıcı'nın, 'Fransa'da şampiyon olursak, Avrupa şampiyonasında beni kimse tutamaz' şeklinde aralarında konuşma geçtiğini anlattı. Yusuf Yazıcı da Burak Yılmaz'ın bu sözlerine 'Ağabey aramızda kalsın' diyerek esprili cevap verdi.

Gazetecilerin, Fransa'daki şampiyonluk kutlamalarında sevincini 'Bize her yer Trabzon' sözleriyle yaşadığı hatırlatması üzerine Yusuf Yazıcı, "Ben Trabzon'dan ayrılırken verdiğim röportajda, 'Ben Trabzon'u, ülkemi temsil etmeye gidiyorum' demiştim. Şampiyon olduğumuzda içimden, 'başardım' diyerek, sonrasında 'bize her yer Trabzon dedim" diye konuştu.

Milli takımdaki futbolcuların çoğunun Avrupa'da üst liglerde oynadığını anlatan Yusuf Yazıcı, "Biz rakibimizi bildiğimiz gibi rakiplerimiz de bizi biliyor. Onlar da bizden çekiniyorlar. Bizler Fransa'da oynuyoruz. Bizim başarımızdan sonra potansiyelimizin hepsi farkında. İtalya ile oynayacağız. İtalya da kimlerle oynayacağını, rakiplerini, oyuncuların neler başardığının farkında olduğunu düşünüyorum" dedi.

Fransa'da kazandıkları şampiyonluğu kendilerini her şartta destekleyen futbol severlere armağan eden Yusuf Yazıcı, milli formayla sahaya çıktıklarında Türk halkının tek yürek olduğuna inandığını söyledi. Futbolseverlere seslenen Yusuf Yazıcı, milli takıma güvenip, desteklemeleri halinde kazanamayacakları başarı olmadığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yusuf Yazıcı'nın açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIMNamık Kemal KILINÇ

2021-05-27 13:17:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.