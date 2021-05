ANFAŞ yeni dönem fuar takvimi pandemi durumuna göre şekillenecek Pandemi biterse fuarlar Ekim ile Aralık ayları arasına sıkıştırılacak

Pandemi sebebiyle 2020 Ocak ayından itibaren fuar organizasyonunun yapılamadığı ANFAŞ'ta yeni dönemin fuar takvimi pandemi durumuna göre şekillenecek. Ekonomik açıdan zorlandıklarını belirten ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, “Bütün sektörler gibi biz de etkilendik. Her şey pandemiye bağlı. 1 hafta sonra Dosso Dossi burada bir organizasyon yapıyor. Rusya’dan, Türki Cumhuriyetlerden alım heyetlerini getiriyor. Burada bir tekstil fuarı düzenlenecek. Fuarların geleceği pandeminin seyrine bağlı" dedi.

25 yıldır faaliyet gösteren Türkiye’nin ikinci büyük fuar şirketi ANFAŞ, pandemide gerçekleştiremediği etkinlikler dolayısı ile ekonomik açıdan etkilendi. 2020 Ocak ayından itibaren fuarların durdurulduğunu söyleyen ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, yeni dönemdeki fuar takviminin pandeminin seyrine göre şekilleneceğini belirtti.



“Bütün planlarımızı değiştirdik”

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, “2020’de son olarak Ocak ayında fuarımızı yaptık. Ondan sonra pandemiden dolayı fuarlarımız olmadı. 2021 içinde çok hevesliydik. Pandeminin devam etmesinden dolayı bütün planlarımız değişti. Pandemi, Eylül, Ekim aylarında biterse Ekim’den Aralığa kadar sıkıştırılmış bir fuar yapacağız. Makine fuarı, güzellik fuarı gibi ertelediğimiz fuarları Antalya’da yapacağız. Her şey pandemiye bağlı. 1 hafta sonra Dosso Dossi burada bir organizasyon yapıyor. Rusya’dan, Türki Cumhuriyetlerden alım heyetlerini getiriyor. Burada bir tekstil fuarı düzenlenecek. Bu şekilde bir fuarımız var. Biraz önce belirttiğim gibi her şey pandemiye bağlı” diye konuştu.



“Korona virüs döneminde ekonomik açıdan ANFAŞ olarak etkilendik”

Korona virüs sürecinde ekonomik açıdan etkilendiklerini belirten Bıdı, “Geçen yıl, sertifikamızı aldık. Her şey Bakanlığın yönetmeliği ile uyuyor. Korona virüs önlemleri çerçevesinde fuar yapmaya hazırız. ANFAŞ, 25 yıllık bir fuar şirketi. Türkiye’nin ikinci büyük fuar şirketi. Korona virüs döneminde ekonomik açıdan ANFAŞ olarak etkilendik. Biz fuar alanımızı bundan 4 yıl önce 20 bin metrekareden 40 bin metrekareye çıkardık. 6 bin Euro da kredi çektik. Bütün bu planlarımızla fuarı giderek büyütüyorduk. Çok ciddi bir şekilde ivme yakaladık ama pandemiden dolayı maalesef isteklerimizi gerçekleştiremedik. Bütün sektörler gibi biz de etkilendik. Kredi faizlerimizi ödeyemiyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.