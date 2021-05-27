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A Milli Takım Kaptanı Burak Yılmaz: "Kimseden korkmuyoruz" A Milli futbolcu Yusuf Yazıcı: "En iyisini yapacağız" A Milli futbolcu Zeki Çelik: "Şenol Hoca bize çok iyi özgüven aşıladı"

İHA

A Milli Takım Kaptanı Burak Yılmaz: "Kimseden korkmuyoruz" A Milli futbolcu Yusuf Yazıcı: "En iyisini yapacağız" A Milli futbolcu Zeki Çelik: "Şenol Hoca bize çok iyi özgüven aşıladı"

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020'de İtalya ile oynayacağı açılış maçını değerlendiren Burak Yılmaz, “O maçı almamız lazım. Genel fotoğrafa bakmamak lazım. Biz tek tek maçlara bakıyoruz. Bu çekinme korkma olayı biraz fazla gündeme gelmeye başladı. Kimse kimseden çekinmiyordur. Ne İtalya bizden çekiniyordur, ne de biz İtalya’dan çekiniyoruz. Kimseden korkmuyoruz. Saygımız çok büyük. Gözümüzde büyütmüyoruz, küçültmüyoruz da” dedi.
Avrupa Şampiyonası için geri sayıma geçen ayyıldızlılar, bugün ilk provasına çıkıyor. A Milli Takım, saat 20.00’de Alanya Stadı’nda Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek. Lille formasıyla şampiyonluğa ulaşan milli futbolcular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Toplantıda A Milli Takım'ın formasının her şeyin üzerinde olduğunu belirten kaptan Burak Yılmaz, “Kulübümüzde her ne kadar başarı yakalasak da buraya gelişimiz inanın orada yakaladığımız başarının üzerinde duygular ile geliyoruz. Çok güzel bir ortam var. Ailelerimiz de belli bir süre dahil oldu. Dinlendikten sonra hedeflerimiz doğrultusunda kampımıza başlayacağız. Mutluyuz. Başarılı bir sürecin başladığını düşünüyorum. Sizlerin yarı final ya da final hayal etmesini sağlayan bizleriz. Artık bazı hedeflerden kaçamayız” diye konuştu.

"Kimseden korkmuyoruz"
En önemli hedefinin İtalya maçı olduğunu belirten Yılmaz, “O maçı almamız lazım. Genel fotoğrafa bakmamak lazım. Biz tek tek maçlara bakıyoruz. Bu çekinme korkma olayı biraz fazla gündeme gelmeye başladı. Kimse kimseden çekinmiyordur. Ne İtalya bizden çekiniyordur ne de biz İtalya’dan çekiniyoruz. Kimseden korkmuyoruz. Saygımız çok büyük. Gözümüzde büyütmüyoruz, küçültmüyoruz da. Biz maçın ne denli sert geçeceğini biliyoruz. İtalya defansı ile biliniyor. İki takım da birbirinden çekinmiyor. Baskı her zaman bana iyi geldi” şeklinde konuştu.

"Letonya maçının talihsizliği son maç olmasıydı"
Geçmişte alınan bazı kötü sonuçlar hakkında da konuşan Burak Yılmaz, “Biz Letonya ve Hollanda maçlarına gelene kadar 2.5 günde 1 maç oynadık. 5 saat uçak yolculuğu yaptık. Letonya maçının talihsizliği son maç olmasıydı. Çok yorulmuştuk. Birçok arkadaşımız korona olmuştu. Çok talihsizlik oldu. Ben milli maçlarda kolay maç zor maç koordinasyonun farklı olduğunu düşünmüyorum. Ama biz büyük maçları daha iyi oynuyoruz. Bundan sonra daha dikkat edeceğiz” dedi.

"Çok büyük sorunlar var"
Türkiye ligi hakkında da düşünceleri sorulan Burak Yılmaz, ”Türk futbolunu yakından takip ediyorum. Birazcık da kavgalı bir sezon oldu. Yenilenin de yenenin de hakemden şikayetçi olduğu bir lig oldu. Çok büyük sorunlar var. Ben bunlara girmek istemiyorum. Ben bunları düzeltecek konumda değilim. Futbolun en dibinden geliyorum. Şu anda bütün sıkıntıları biliyorum. Konumum gereği haddim değil” cevabını verdi.

"Güzel teklifler var"
Son olarak futbol geleceği ile ilgili soruya cevap veren Burak Yılmaz, “7 yaşında Antalyaspor’da başladım. Çok güzel futbol hayatım oldu. Ben futbolun her şeyini yaşadım. Kötüyü de çirkini de biliyorum. Çok güzel kariyerim oldu. Futbolun her şeyini biliyorum. Geçmişte Galatasaray’a gitmek istiyorum dedim olmadı, Beşiktaş’ta bırakmak istiyorum dedim olmadı, şimdi ne söylesem olmayacak. Artık biraz daha dikkat ediyorum. Lille'de mi kalırım ne yaparım bilmiyorum. Tamamen Avrupa Şampiyonası'na odaklandım. Ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Güzel teklifler var. İtalya maçını düşünüyorum. Bizler güzel başarılar yakaladık. Bugün itibariyle Lille şampiyonluğunu kapatıyorum. Hiçbir şey milli takım önüne geçemez” açıklamasını yaptı.

"Geçmişte çok sıkıntı durumlar da yaşanmıştı"
Şenol Güneş’in milli takım üzerindeki etkisini değerlendiren Zeki Çelik, “Şenol Hoca geldikten sonra bizimle sürekli toplantı yaptı. Milli formanın önemini anlattı. Bize çok iyi özgüven aşıladı. Takım arkadaşlarım olumlu sinyaller aldı. Geleceğim hakkında bir plan yapmadım” derken Burak Yılmaz ise, “Geçmişte çok sıkıntı durumlar da yaşanmıştı. Kimseden saklayacak değiliz. Başarısız dönem vardı. Şimdi çok iyi bir jenerasyon yakaladık. Bu milli ruhun ortaya çıkmasında en çok pay sahibi siz basın mensuplarısınız. Sizlere de teşekkür ederim. Milli haftalarda bizlere destek oluyorsunuz. Şenol Hoca'nın son zamanda etkisi çok fazla oldu. Ben kendisi hakkında konuşursam 2 gün boyunca konuşurum. Sizlerin desteği çok önemli” ifadelerini kullandı.

Yusuf Yazıcı: "Sahada en iyisini yapacağız"
A Milli Takım'a çok mutlu geldiklerini belirten Yusuf Yazıcı, “Burasını çok özleyerek geliyoruz. Burada başka bir ortam var. Herkes birbirini çok seviyor. İyi bir hazırlık dönemimiz var. Sahada en iyisini yapacağız. Biz Burak abi ve Zeki ile Fransa’da şampiyon olduk. Orada bir tarih yazdık. Bize farklı bir tecrübe kattı. Kampta beraber yemek yiyoruz. Arkadaşlarımız farklı ülkelerden bahsediyor. Sonra ben kendi kendime diyorum biz Avrupa futbolunu domino etmişsiz. Hepimiz en iyi yerlerde oynuyoruz. Bu bakış açısı bizi Avrupa Şampiyonası'nda farklı bir yere çekecek” yorumunu yaptı.

"Şampiyon olunca 'başardım' ve 'bize her yer Trabzon' diye bağırdım”
Lille'de yaşanılan lig şampiyonluğunu da değerlendiren Yusuf Yazıcı, “Ben giderken hem ülkemi hem de Trabzon’u en iyi şekilde temsil etmek için gittim. Şampiyon olunca da başardım diye ve bize her yer Trabzon diye bağırdım” derken Zeki Çelik de, “Fransız taraftarlar bile bizim bayraklarımızı açtı. Ülkemizi böyle temsil ettiysek bize ne mutlu. Taraftarlar da bize destek oldu. Onlara da teşekkür ederim. Böyle ülkemizi temsil etmek onurlu ve gururlu oldu” dedi.

Burak Yılmaz: "Mahcup olmadık"
Burak Yılmaz ise Lille'de yaşadıkları şampiyonluk için, “İki ülke arasındaki sıkıntılı durumu iyi biliyorduk. Orada bulunan Türkler olarak bir Türk gibi davranmak ve oynamak istedik. Mahcup olmadık. Devlet büyüklerimiz de sürekli bizimleydi. Biz daha çok motive olduk. Mahcup olmadığımız için çok mutluyuz. Şimdi ülkemize hizmet etme zamanıdır” diye konuştu.

“Rakipler de bizi çok iyi biliyor"
Fransa’da A Milli Takım'a bakışın nasıl olduğu ile soruya cevap veren Yusuf Yazıcı, “Rakipler de bizi çok iyi biliyor. Onlar da bizden çekiniyor. Biz Fransa’da oynuyoruz. Onlar bu başarıdan sonra potansiyellerimizin farkındalar. İtalya ile oynayacağız. İtalya da farkında bizim gücümüzün. Onlar da rakip takımdaki oyuncuların neler başardığını takip ediyor” şeklinde konuştu.

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