Aldıkları eğitimleri deneme sınavlarıyla pekiştiriyorlar

Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezi’nde eğitim gören öğrenciler, aldıkları eğitimleri deneme sınavları ile pekiştiriyor.

Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) bünyesinde hizmet veren ve her yıl onlarca öğrenciyi sınavlara hazırlayan Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezi, pandemi koşullarına uygun eğitimlerini sürdürüyor. Sosyal mesafe kuralına uygun hale getirilen ve maksimum 5 öğrencinin eğitim gördüğü sınıflarda öğrenciler sınavlara hazırlanıyor. 2020 2021 eğitim döneminde mezunlar, 12'nci sınıf ve 8'inci sınıf öğrencileri Etüt Merkezi’nde eğitim görüyor. Öğrencilere alanında uzman eğitmenler tarafından matematik, fizik, biyoloji, Türkçe, tarih, coğrafya ve felsefe dersleri veriliyor. Öğrencilerin eğitimleri yanı sıra deneme sınavları ile eksik kaldığı noktalar tespit edilirken, sınav heyecanını yenmeleri sağlanıyor.



“120 öğrenci eğitim görüyor”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, geçtiğimiz yıl eğitimleri aksatmadıklarını, uzaktan eğitim ile öğrencileri sınavlara hazırladıklarını söyledi. Başkan Esen, “Bu yıl sınıflarımızdaki öğrenci sayılarını düşürdük. Pandemi koşullarına harfiyen uyarak, eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Yaklaşık 120 öğrencimiz merkezimizde eğitim görüyor. Öğrenciler zorlu bir süreçten geçiyor. Onlara elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

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