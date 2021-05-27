Kepez’de hasat başladı

Kepez Belediyesi, farkındalık oluşturmak amacıyla 540 dönüm araziye ektiği 11 ton ekmeklik buğdayın hasadını gerçekleştirdi. Hasada katılan Başkan Hakan Tütüncü, “Allah nasip etti ve tarlalardan bereket fışkırdı. Bu bereketi de hemşehrilerimizle paylaşacağız” dedi.



Kirişçiler Mahallesi’nde oluşturulan 200 dönüm Antalya Orman Çiftliği ile bölgede atıl halde iken tarlaya dönüştürülen 340 dönümlük araziye ekilen buğdayın hasadına başlandı. Buğday hasadı, biçerdöverlerin tarlalara girmesiyle başlatıldı. Hasat edilen buğdaylar da kamyonlarla buğday ambarlarına taşındı. İlk gün 340 dönüm tarlanın hasadı yapıldı. Yarın da Antalya Orman Çiftliği’ne ekilen buğday hasat edilecek.

Buğday hasadı için Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, belediye bürokratları, Kirişçiler Mahalle Muhtarı Ali Cingöz, üreticiler bir araya geldi.



“Bereketi hemşehrilerimizle paylaşacağız”

Başkan Hakan Tütüncü, yaptığı açıklamada, atıl arazilerin tarıma kazandırılmasının önemli olduğunu söyledi. İlçede atıl haldeki 540 dönüm araziyi tarıma kazandırdıklarını belirten Başkan Tütüncü, “Ekim sezonunda tarlalarımıza buğdayı ektik. Allah nasip etti bu tarlalardan bereket fışkırdı. Bu bereketi de hemşehrilerimizle paylaşacağız” diye konuştu.



“Hasat yüzümüzü güldürdü”

Tütüncü, buğday ekimiyle hem sosyal belediyeciliği özel bir başlık açtıklarını hem de tarıma önemli bir farkındalık kazandırdıklarını belirterek, “Milletçe, çok çalışmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Ülkemizin geleceği tarımdadır. Tarıma yönelik yapılacak çalışmaların son derece önemli olduğunun altını çizmek isterim. Hasat yüzümüzü güldürüyor. İnşallah elde ettiğimiz ürünleri paylaştığımız hemşehrilerimizin de yüzü gülecek” şeklinde konuştu.



“Kepez’in toprağında katma değer var”

AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar da Kepez Belediyesi’nin, 540 dönüm atıl araziyi, buğday ekerek katma değere dönüştürdüğünü söyledi. Hasat edilen buğday unundan üretecekleri ekmeği, ilçe halkıyla paylaşacaklarını aktaran Bayraktar, “Hakan Başkan ve ekibi tarlaları işledi. Bugün de bu emeğin karşılığı olarak başaklarda buğdayların hasadını yapıyoruz. Bu buğdayları un ambarlarına gönderiyoruz. Elde edeceğimiz undan üreteceğimiz ekmeği de sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında hemşehrilerimizle paylaşacağız. Bu topraklar katma değer üretmesi gereken topraklardır. Bu proje Kepez’imize, ülkemize katma değer üretecektir. Başaklar kadar işlerimiz bereketli olsun” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, 11 ton ekmeklik buğdayın ekildiği Kepez’in buğday tarlalarından 150 ton ürün alınması bekleniyor.

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